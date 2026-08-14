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Fue protagonista de Gran Hermano, inició su propio proyecto y ahora anunció una dura noticia

La exparticipante del reality contó en sus redes sociales por el difícil momento que atraviesa e invitó a que colaboren con la causa: “Estoy haciendo el duelo”.

Fue figura de Gran Hermanoc2022.

Fue figura de Gran Hermanoc2022.

La exparticipante de Gran Hermano, Florencia Cabrera, había abierto las puertas de su local tiempo atrás y tenía buena repercusión entre sus seguidores. Sin embargo, en las últimas horas se vio obligada a cerrarlo ante las pocas ventas. “Nos fundimos”, contó.

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"Esta es una noticia que no tenía ganas de dar y que la vengo procesando hace mucho tiempo y haciendo el duelo hace mucho tiempo, pero Kavré, después de diez años, cierra sus puertas", indicó y explicó que ahora todo está en liquidación.

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Y explicó: “Nos fundimos. Me duele el corazón, pero de una manera única e inigualable. Los invito a todos a venir a la gran liquidación. Vamos a rematar todo. No tengo más palabras para decirles".

Fue agradecida con su gente y publicó un posteo: "Seguiremos emprendiendo, no sé en qué ni cómo, pero kavrecito… ya no más. Gracias por tantos años, por bancarnos y bueno, a seguir remando en este país tan difícil, chicos".

Gran Hermano: un enfrentamiento entre dos participantes dejó la casa al borde del colapso

Luana Fernández tuvo una fuerte pelea con Danelik Galazán luego de elegirla para que la acompañe de cara a la final de Gran Hermano. Cuando la participante reingresó a la casa, Luana inmediatamente la tomó como su aliada y creyó que su llegada podría ser una oportunidad para reconciliarse, pero el nuevo cruce dejó la convivencia al borde del colapso.

Durante la primera etapa del reality, ambas habían jugado juntas, pero al final terminaron tan peleadas que Luana celebró a viva voz cuando la otra quedó eliminada por el voto de la gente.

Para la mala suerte de Fernández, la revancha no resultó como esperaba y en menos de 48 horas la relación entre ellas fue de mal en peor, a tal punto que Luana no se guardó nada y le dijo lo que pensaba en la cara: "Sos una desagradecida", palabras que terminaron con ambas discutiendo en el patio.

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