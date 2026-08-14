Más de 2.000 evacuados por incendios forestales en Alemania

Las llamas tuvieron lugar en la localidad de Gey, cerca de la frontera con Bélgica. Al menos 300 bomberos trabajan en sofocar el fuego que ya quemó 300 hectáreas.

Al menos 2000 personas fueron evacuadas por los incendios en Alemania

Un incendio forestal de gran magnitud en Eifel, al oeste de Alemania, provocó la evacuación de más de 2.000 residentes en el municipio de Hürtgenwald, cerca de la frontera con Bélgica.

Las llamas, que ya devoraronunas 300 hectáreas en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, llegaron a situarse a solo 200 metros de la localidad de Gey, obligando la evacuación preventiva durante la madrugada del jueves.

Actualmente, unos 300 bomberos combaten la emergencia en una situación calificada como dinámica y fuera de control. Las labores de contención incluyen el apoyo de las Fuerzas Armadas alemanas con tanques para despejar caminos boscosos, además de agricultores locales que colaboran con tractores y cisternas para crear cortafuegos húmedos.

Las operaciones aéreas no pudieron utilizarse durante la noche, lo que sumado al fenómeno de fuego de copas, conocido por ser donde las llamas avanzan velozmente por las partes altas de los árboles, aceleró la propagación del incendio hacia las zonas habitadas.

Al respecto, el presidente de la administración del distrito de Düren, Ralf Nolten, explicó a la cadena WDR que "durante la noche tuvimos una situación de fuego de copas, en la que el incendio cambió de dirección muy rápidamente y avanzó hacia una localidad, por lo que tuvimos que actuar".

El funcionario precisó además que existen "casi 300 hectáreas que han ardido y donde todavía quedan focos de brasas", aunque destacó que el fuego a superficie abierta ha comenzado a disminuir.

El clima y la ola de calor complican las condiciones de trabajo

Las tareas de extinción enfrentan un panorama complejo debido al pronóstico del Servicio Meteorológico Alemán, que prevé temperaturas de hasta 38 °C y alertas por estrés térmico en la región.

Para el fin de semana se espera un leve descenso en los termómetros, pero el eventual ingreso de tormentas con fuertes rachas de viento podría complicar aún más los trabajos en la zona. Las causas que originaron las llamas continúan bajo investigación.