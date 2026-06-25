25 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este viernes 26 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

C5N

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 26 de junio de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Progresar.

¿Cuáles son los trabajadores que dejan de cobrar SUAF de ANSES en julio 2026?
Te puede interesar:

Cuáles son los trabajadores que dejan de cobrar SUAF de ANSES en julio

ANSES: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este viernes 26 de junio con DNI terminado en 6 y 7.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera (a partir del 9 de junio) y de la segunda quincena (estos a partir del 22 de junio) pueden cobrar hasta el 8 de julio con todos los DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrar sus haberes hasta el 8 de julio con todos los DNI.

Progresar

El organismo oficial detalló que los titulares de la asignación Progresar percibirán sus montos con DNI terminado en 4 y 5 cobrarán este viernes 26 de junio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El bono de $70 mil de ANSES se mantiene congelado desde marzo de 2024.

Se oficializó el bono de $70 mil para jubilados en julio: en cuánto queda la mínima

confirmado el bono para los jubilados de anses en julio 2026: que monto se cobra

Confirmado el bono para los jubilados de ANSES en julio 2026: qué monto se cobra

nuevo sistema de turnos de anses: cuales son las principales novedades

Nuevo sistema de turnos de ANSES: cuáles son las principales novedades

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente una asistencia económica a quienes cumplen con determinados requisitos.

Confirmado: este es el beneficio de ANSES que supera los $360.000 en junio 2026

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, Desempleo y Progresar, este jueves 25 de junio

En este calendario, se especifica el día exacto en que cada beneficiario recibirá su pago, de acuerdo al número de terminación de su DNI.

El beneficio de ANSES para quienes se quedaron sin trabajo: continúa en julio 2026

Rating Cero

Pampita reflexionó sobre un aspecto de su vida privada desconocido.

La llamativa teoría de Pampita sobre sus fracasos matrimoniales: "Nunca probé..."

Sin piedad, Yanina Latorre apuntó contra la China Suárez.

Yanina Latorre liquidó a la China Suárez tras el engaño de Mauro Icardi: "Te volvió a vos"

Los animadores de DreamWorks se inspiraron en un animal de carne y hueso para armar el personaje.

A un año del estreno de Shrek 5, confirmaron que Burro tendrá su propia película

Mery del Cerro sorprendió con su condición.

Una famosa reveló el insólito castigo que aplica si su pareja llega tarde: "Que duerma en..."

La mediática contó el método que usa para controlar a su pareja cuando no están juntos.

"Si no atiende, se pudre": Natalie Weber le puso los puntos a Mauro Zárate

La actriz se negó a abandonar su hogar

El estremecedor relato de Grecia Colmenares tras el terremoto en Venezuela: quedó atrapada en su casa

últimas noticias

Tras el forcejo, la delincuente volvió a amenazar al local y a exigir que borren el video. 

Intentó robar un comercio, terminó semidesnuda y volvió para pedir que borren las cámaras

Hace 10 minutos
Pampita reflexionó sobre un aspecto de su vida privada desconocido.

La llamativa teoría de Pampita sobre sus fracasos matrimoniales: "Nunca probé..."

Hace 18 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este viernes 26 de junio

Hace 23 minutos
Claudio Vidal y Héctor Daer, en su despacho en Santa Cruz.

El gobernador Vidal, tras recibir a Daer: "Santa Cruz seguirá defendiendo el trabajo y un verdadero federalismo"

Hace 28 minutos
Se esperan definiciones de parte del triunvirato de la CGT. 

La CGT descartó un paro general inmediato y definió un nuevo plan de lucha contra el Gobierno

Hace 38 minutos