Según los astrónomos tiene una edad de 660 millones de años luz después del Big Bang, cuenta con el tamaño del sistema solar y en el centro aloja un agujero negro envuelto en una nube de gas.

El telescopio espacial James Webb descubrió una "estrella agujero negro" que existió en el universo hace 660 millones de años luz después del Big Bang. Los astrónomos encontraron agujeros negros gigantescos (con miles de millones de veces la masa del Sol) que ya existían en esa época tan temprana. ¿Cómo pudieron crecer tanto y tan rápido si el universo casi no había tenido tiempo de existir?

Un nuevo artículo publicado en la revista Nature propone que este agujero negro no está desnudo en el espacio; está completamente envuelto en una nube de gigante de gas extremadamente denso. Según explicaron los científicos, cuando un agujero negro se alimenta de su entorno, la inmensa energía y luz que genera empujan el gas a su alrededor, deteniendo su propio alimento (un límite físico conocido como el límite de Eddington).

Sin embargo, las teorías sugerían que si un agujero negro recién nacido quedaba atrapado dentro de una densa manta de gas , esta manta podría retener o disipar esa energía. Esto le permitiría tener un festín sin interrupciones, tragando materia ( conocido como super-Eddington) y creciendo a una velocidad increíble. Conocido bajo el nombre del programa Mirage o Miracle ( MoM-BH*-1 parece ser la primera prueba directa de que esta teoría existe en el universo.

" El proyecto Mirage or Miracle se diseñó específicamente para buscar fuentes consideradas "riesgosas", es decir, que podrían ser descubrimientos asombrosos o simplemente intrusos, como algunas estrellas frías cercanas que parecen galaxias distantes" , explicó Jorryt Matthee , del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria y coinvestigador del proyecto MoM, informó el sitio web Space.com

En esa línea el científico Rohan Naidu , de la Universidad de Hawái aclaró que "el espectro que detectamos es la mejor evidencia que tenemos de una capa de gas que alimenta un agujero negro en formación temprana".

Alerta mundial: qué se sabe sobre los asteroides cerca de la Tierra en agosto 2026 y cuál es el peligro real

En los últimos días circularon publicaciones que mencionaban un supuesto asteroide identificado como 2026 PT1 que se acercaría a la Tierra durante la segunda mitad de agosto de 2026. Pese a eso, hasta el momento esa afirmación no encontraba respaldo en los registros públicos oficiales de la NASA ni de los organismos especializados en seguimiento de objetos cercanos al planeta.

El organismo que realiza estos cálculos es el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS), dependiente del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Su función es calcular las órbitas de asteroides y cometas, evaluar probabilidades de impacto y publicar una tabla de aproximaciones con fecha, distancia, velocidad y margen de incertidumbre de cada encuentro. Ninguna de sus bases de datos públicas respaldó, al momento del análisis, la existencia del objeto mencionado en las publicaciones virales.

Sí existe un cuerpo denominado 2025 PT1, clasificado como asteroide Apolo y objeto cercano a la Tierra en las bases de la NASA, pero se trata de una designación diferente. Que ese objeto exista no permite concluir que las publicaciones sobre "2026 PT1" se refieran a él. Las denominaciones provisionales responden a un sistema formal vinculado con el año y el período de descubrimiento, por lo que una diferencia aparentemente menor en el nombre puede tener como referencia a otro cuerpo celeste o incluso a una identificación que no exista.