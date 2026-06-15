Cuándo cobro ANSES: Jubilaciones, Asignación por Embarazo, AUH, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 16 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 16 de junio de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignación por Embarazo, Asignación Familiar por hijoy Asignación Universal por Hijo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.
ANSES: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este martes 16 de junio con DNI terminado en 5.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Los titulares de Asignaciones de familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este viernes 12 de junio con DNI terminado en 5.
ANSES: Asignación Por Embarazo
El organismo detalló que las beneficiarias de la asignación por Embarazo, con DNI terminado en 3, percibirán sus montos este martes 16 de junio.
ANSES: Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
ANSES comunicó que las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y por Maternidad con DNI terminado en 6 y 7 percibirán sus montos este martes 16 de junio.
ANSES: Asignaciones de pago único
Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la Primera y de la Segunda Quincena pueden cobrar hasta el 8 de julio con todos los documentos primera quincena.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar sus haberes hasta el 8 de julio con todos los documentos.