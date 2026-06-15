Cuándo cobro ANSES: Jubilaciones, Asignación por Embarazo, AUH, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 16 de junio La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por Agregar C5N en









ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes. Redes Sociales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 16 de junio de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignación por Embarazo, Asignación Familiar por hijoy Asignación Universal por Hijo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

ANSES: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este martes 16 de junio con DNI terminado en 5.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Los titulares de Asignaciones de familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este viernes 12 de junio con DNI terminado en 5.

ANSES: Asignación Por Embarazo El organismo detalló que las beneficiarias de la asignación por Embarazo, con DNI terminado en 3, percibirán sus montos este martes 16 de junio.

ANSES: Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad ANSES comunicó que las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y por Maternidad con DNI terminado en 6 y 7 percibirán sus montos este martes 16 de junio.