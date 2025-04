Aseguran que ya se siente el traslado de la devaluación a los precios y que hay listas con 10% de aumento

" Es importante destacar que hay una flexibilización, pero que en realidad no se salió del todo del cepo . Primero porque las empresas siguen teniendo deudas para remitir al exterior que no están siendo autorizadas mediante este cambio. Segundo, porque subsiste todavía en los privados lo que es el dólar tarjeta", explicó este domingo, en diálogo con C5N .

"En definitiva, creo que todavía el cepo no está del todo abierto y sobre todo hago hincapié en las empresas porque en todo movimiento, por ejemplo, en la crisis del 2001, las que más sacaron dólares fueron las empresas. Los privados no solemos mover mucho la aguja de la falta de dólares", remarcó.

En cuanto a un posible escenario a partir del lunes, Agostinelli expresó que "lo que debiera pasar, si no hay ningún as bajo la manga de parte de Caputo, es que el dólar empiece a tender hacia los $1400". "Esto sería lo normal, porque no va a haber intervención hasta que no llegue a $1400. Entonces vos tenés que encontrar oferentes y demandantes que quieran hacer la transacción un valor menor a los $1400", precisó.

"Eso sonaría bastante raro porque si vos tenés, por ejemplo, para liquidar exportaciones y sabés que la banda superior es $1400, sería lógico que el lunes no liquides, que esperes a que el dólar se acerque más a $1400. Cuando digo $1400 puede ser $1380, $1360, quiero decir, que esté cerca esa banda superior. Entonces, esto sería lo de esperar", señaló el economista.

"Ahora, puede pasar que el Gobierno tenga acordado con alguien liquidar a un precio más barato, puede pasar de todo el lunes, por eso es muy difícil arriesgar un valor. Los dólares cripto ya están en valores eh alrededor de $1300. A mí me parece que podemos ir tendiendo hacia eso en un corto o mediano plazo", añadió.

En cuanto a la inflación, descartó que la variación del 28% del dólar oficial, calculada sobre los $1400, vaya a replicarse inmediatamente en los precios. "Argentina está un 14% en caída el consumo, lo que ocurre es que ese traslado a precios puede tardar un poco más", planteó.

"Esto no quiere decir que ese 28% no se va a ver reflejado en los precios, lo que quiero decir es que puede tardar más en el tiempo porque el consumidor no puede avalar. O sea, mañana te pueden aumentar un 28% algo y va a ser difícil que vos puedas seguir consumiendo a ese 28% de aumento", sostuvo.

Sin embargo, aclaró que "según lo que hablé con distintos empresarios, está habiendo listas de precios aumentadas un 10% como en forma de precaución".

El Gobierno anunció el levantamiento del cepo y el dólar flotará entre $1.000 y $1.400

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este viernes la puesta en marcha de la "Fase 3 del programa económico" iniciado el 10 de diciembre de 2023, que consistirá en el levantamiento del cepo cambiario y una flotación libre del dólar entre los $1.000 y los $1.400.

La entidad monetaria indicó que los límites de las bandas de fluctuación "se ampliarán a un ritmo del 1% mensual", tal como se venía haciendo con el crawling peg. Además, "se elimina el dólar blend, se eliminan las restricciones cambiarias a las personas humanas, se permite la distribución de utilidades a accionistas del exterior a partir de los ejercicios financieros que comienzan en 2025 y se flexibilizan los plazos para el pago de operaciones de comercio exterior".

El Banco Central consideró que las medidas permitirán seguir avanzando en el "objetivo prioritario de reducir la inflación". En el caso particular del cepo, la eliminación de las restricciones cambiarias "impulsará la actividad, el empleo, la inversión y la productividad de la economía argentina, con el refuerzo de la recuperación del ahorro doméstico y el crédito al sector privado en curso".

"Los avances en la política económica permiten aumentar la previsibilidad monetaria, la flexibilidad cambiaria y las reservas de libre disponibilidad que respaldan el programa económico. De esta manera, y junto a la liberación del cepo cambiario y un férreo compromiso fiscal, quedan sentadas las bases para establecer un equilibrio económico duradero", consideró el BCRA.

