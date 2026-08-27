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Se conoció el verdadero motivo por el que Tini Stoessel canceló sus shows: "Su padre debía..."

La cantante se vio obligada a posponer sus shows programados en el Hipódromo de Palermo en 2022 por la salud de su padre, pero había otro motivo aparte de la necesidad de acompañar a su familia. ¿Qué pasaba?

Tini tuvo que cancelar sus shows en Palermo porque su padre debía firmar.

Tini tuvo que cancelar sus shows en Palermo porque su padre debía firmar.

Redes sociales

La cantante Tini Stoessel está en medio de una batalla legal con su padre Alejandro y ahora dieron a conocer el verdadero motivo de la cancelación de sus shows en el Hipódromo de Palermo en 2022 cuando su padre estaba internado en terapia intensiva.

Yanina Latorre le advirtió que estaba en vivo.
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En aquel momento, tenía previstos shows en marzo de ese año y fueron pospuestos para mayo con la esperanza de que se recupere su padre: "Tengo que comunicarles con un dolor muy grande que mi papá está internado hace 8 días en terapia intensiva luchando para salir adelante y necesita de la familia más que nunca cerca suyo".

Internaron en terapia intensiva a Alejandro Stoessel, el papá de Tini
Internaron en terapia intensiva a Alejandro Stoessel, el papá de Tini

“Mi cabeza cuerpo y corazón no pueden concentrarse en más nada que estar acá para él. Los shows del Hipódromo los veníamos soñando y preparando juntos hace mucho tiempo. Él más que nadie quiere que los haga, por eso tomamos la decisión de posponerlos”, había escrito en sus redes sociales.

Sin embargo, ahora Fefe Bongiorno reveló en LAM otro motivo más legal: “¿Se acuerdan cuando ella suspendió esos shows por la salud del padre en 2022? Era porque realmente se necesitaba que él estuviera presente para firmar un montón de cosas, porque él era realmente responsable contractualmente...”.

Yanina Latorre destapó lo que vio de los padres de Tini Stoessel y que la horrorizó: "Cada vez que Tini..."

Yanina Latorre siempre se mantuvo al margen de los conflictos de la familia Stoessel, sin embargo tras distanciarse de Mariana Muzlera, decidió empezar a destapar las cosas que presenció y que, según sus palabras, “la horrorizaron”.

Es por eso que en su programa de radio contó las situaciones donde evidenció el manejo familiar que tenían. "Ella quería tener una cuenta para tener efectivo y usar, pero el padre no se la habilitaba. Un horror", detalló.

De acuerdo con sus palabras, el problema se originó cuando Tini empezó a crecer. Y explicó por qué la artista nunca cuestionó a dónde iba todo el dinero que generó desde sus doce años: “Para los que dicen por qué no se le ocurrió antes hacer esto, estas familias te crían para que vos no hagas planteamientos. Tini no conoce otra vida. Vivía con los padres, en un departamentito al fondo, hasta que se fue con Rodrigo. Cuando dejó esa casa, le prestó una el amigo porque ella no tenía".

En este sentido, reveló una situación que ella mismo presenció: “Sí vi, que cada vez que Tini usa la tarjeta, a los padres les suena alarma y ellos ven dónde está gastando. Cuando lo vi, me horrorizó".

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