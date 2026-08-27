Los candidatos a reemplazar a Chacho Coudet en River: qué nombres suenan en Núñez

Tras la eliminación ante Independiente de Santa Fe en la Copa Sudamericana, Eduardo Coudet da un paso al costado y la dirigencia ya evalúa alternativas. Hernán Crespo, Ramón Díaz, Pablo Aimar, Gabriel Milito, Javier Mascherano y Santiago Solari aparecen entre los nombres considerados.

Los candidatos a reemplazar a Chacho Coudet en River: los nombres que suenan en Núñez

La eliminación de River en los octavos de final de la Copa Sudamericana , luego de perder por penales ante Independiente de Santa Fe, abrió un escenario de incertidumbre en el club. Eduardo Coudet analiza su continuidad y, ante la posibilidad de una renuncia, comenzaron a tomar fuerza distintos nombres para ocupar el banco del Millonario.

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La lista incluye entrenadores con experiencia en el fútbol argentino, técnicos que actualmente trabajan en el exterior y hasta integrantes de la estructura de la Selección argentina. Cada uno atraviesa una situación diferente y, en algunos casos, su llegada dependería de una negociación compleja.

Es uno de los nombres que aparece con mayor fuerza, aunque actualmente tiene trabajo. El exdelantero de River fue oficializado el 16 de julio de 2026 como entrenador del Atlas de México , por lo que una eventual negociación debería contemplar su salida del club mexicano.

Crespo ya tiene una importante experiencia como entrenador en el exterior. Dirigió a Defensa y Justicia, Banfield, São Paulo y Al Ain, entre otros equipos, y además tiene un fuerte vínculo con River por su pasado como jugador.

El riojano es uno de los candidatos que más conoce el mundo River. Fue entrenador del club en distintas etapas y es, además, uno de los técnicos más ganadores de la historia de la institución.

Su último trabajo fue en 2025, cuando pasó por Corinthians e Inter de Porto Alegre. En este último equipo dirigió apenas 13 partidos, con tres triunfos, cinco empates y cinco derrotas. Desde entonces se encuentra sin club.

Su condición de entrenador libre podría facilitar una eventual negociación, aunque su regreso representaría una apuesta por un técnico con una historia muy particular dentro del club.

Pablo Aimar

El caso de Aimar es diferente. El ex futbolista de River actualmente integra el cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección argentina, donde trabaja desde 2018 y fue parte del proceso que terminó con la conquista del Mundial de Qatar 2022. También acompañó al equipo en el Mundial 2026.

Aimar aparece además como uno de los posibles sucesores de Scaloni al frente de la Selección en caso de que el actual entrenador decida finalizar su ciclo.

Gabriel Milito

Otro de los nombres que aparecen en la consideración es el de Gabriel Milito, quien actualmente dirige a Chivas de Guadalajara. El entrenador asumió en el club mexicano en mayo de 2025 y tiene contrato vigente hasta junio de 2027.

Milito viene de desarrollar una etapa positiva en México y se encuentra actualmente al frente del equipo. Su situación contractual convierte a su eventual llegada a River en otra negociación que requeriría la salida de un técnico con trabajo.

Javier Mascherano

El ex mediocampista también figura entre las alternativas. Mascherano viene de dirigir al Inter Miami, donde estuvo al frente del equipo de Lionel Messi hasta abril de 2026. Su ciclo terminó por decisión propia y el entrenador explicó que la salida se produjo por motivos personales.

De esta manera, a diferencia de Crespo y Milito, Mascherano se encuentra actualmente sin club. Su experiencia como entrenador también incluye los seleccionados juveniles argentinos y el equipo olímpico, además de su reciente paso por la MLS.

Santiago Solari

El último nombre de la lista es Santiago Solari. El ex jugador de River actualmente ocupa un cargo dirigencial en el Real Madrid, donde se desempeña como Director de Fútbol Profesional.

Solari ya tuvo experiencia como entrenador del conjunto español entre 2018 y 2019 y conoce el fútbol argentino por su pasado como futbolista. Sin embargo, su actual función en el Real Madrid hace que su eventual regreso a River para asumir como entrenador también requiera una negociación de características especiales.