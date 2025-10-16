La Canasta de Crianza subió en septiembre: se necesitan más de $548 mil para un niño en edad escolar El Instituto Nacional de Estadística y Censos expuso un informe que marcó cuánto dinero se requirió en el octavo mes del año para afrontar los costos de bienes y servicios y de cuidado. Por







El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la Canasta de Crianza registró nuevos incrementos en septiembre. Según el organismo, se necesitaron al menos $436.988 para criar a un bebé menor de un año, mientras que el costo ascendió a $548.636 para un niño o niña de entre 6 y 12 años.

De acuerdo con el informe, los responsables de bebés menores de un año debieron afrontar un gasto de $133.300 en bienes y servicios y $303.687 por el cuidado, lo que eleva el total mensual a $436.988.

Para los niños y niñas de 1 a 3 años, el costo de crianza fue de $519.193, compuesto por $172.122 en bienes y servicios y $347.071 en cuidado. En tanto, quienes crían a chicos de 4 a 5 años necesitaron $436.138, con $219.218 correspondientes a bienes y servicios y $216.920 al cuidado.

Finalmente, el segmento de 6 a 12 años fue el más alto del mes: el Indec estimó $271.941 para bienes y servicios y $276.695 para el cuidado, lo que da un total de $548.636.

La Canasta de Crianza mide mensualmente cuánto cuesta cubrir las necesidades básicas materiales y de cuidado de niños, niñas y adolescentes, y funciona como una referencia para evaluar el costo real de la crianza en distintos tramos de edad.