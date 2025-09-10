Transmiten gratis la saga completa de Crepúsculo y quedan pocos días para verla Lionsgate Movies ofrece todas las entregas de la historia de Bella y Edward en una iniciativa abierta en YouTube durante tiempo limitado.







La maratón gratuita de la saga está disponible en el canal oficial de Lionsgate Movies hasta el 14 de septiembre. DIEZ MINUTOS

En un anuncio que sorprendió al mundo del entretenimiento y el cine, YouTube confirmó que la saga completa de Crepúsculo está disponible sin costo por un lapso acotado de tiempo. La propuesta incluye cada uno de los films que, desde el año 2008, marcaron a toda una generación con la historia de Bella Swan y Edward Cullen.

El canal oficial de Youtube de Lionsgate Movies habilitó desde el 7 de septiembre la posibilidad de ver los cinco largometrajes en streaming gratuito. Se trata de una decisión que busca cautivar tanto a los seguidores históricos como a nuevos espectadores que desean descubrir el universo creado por Stephenie Meyer.

El fenómeno regresa con fuerza gracias al carisma de Kristen Stewart y Robert Pattinson, protagonistas de renombre que lograron transmitir la intensidad de un amor imposible entre vampiros y humanos, en medio de la constante amenaza de los licántropos.

Embed Hasta cuándo se puede ver gratis la saga completa de Crepúsculo en YouTube La propuesta especial estará disponible hasta el 14 de septiembre, cuando finalice la semana de maratón de Lionsgate Movies. Para acceder, es necesario ingresar al canal de Lionsgate Movies en YouTube, donde cada entrega puede reproducirse en alta calidad y de forma oficial.

La selección incluye Crepúsculo (2008), Luna Nueva (2009), Eclipse (2010), Amanecer: parte 1 (2011) y Amanecer: parte 2 (2012). Todas las producciones están organizadas en una lista de reproducción para facilitar la experiencia, permitiendo revivir la evolución de los personajes y la trama de manera continua de la saga.

El gesto de la productora audiovisual responde al resurgimiento del interés por la franquicia, con fanáticos de larga data y nuevas generaciones que encuentran en este relato una combinación de romance, acción y fantasía. Así, quienes no cuentan con suscripciones pagas pueden sumarse a este evento digital sin restricciones.