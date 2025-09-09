10 de septiembre de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 10 de septiembre

La Administración Nacional de Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Cronograma de pagos de este miércoles.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 10 de septiembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignaciones de pago único, Pensiones no Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este miércoles con DNI finalizado en 2.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este miércoles con DNI terminado en 2.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de Asignaciones de pago único podrán cobrar desde este miércoles 10 de septiembre hasta el viernes 10 de octubre con cualquier finalización de DNI.

Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones no Contributivas podrán cobrar este martes con DNI culminado en 4 y 5.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de octubre.

Desempleo Plan 2

Quienes cuenten con Desempleo Plan 2 pueden cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.

