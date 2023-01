ANSES: quiénes son los primeros en cobrar en enero 2023

Con un amplio listado de prestaciones y asignaciones, el primer grupo en recibir los haberes mensuales son los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) .

La entrega de las mismas comenzará el martes 3 de enero, con quienes tengan su DNI finalizado en 0 y 1.

La agencia cuenta con tres líneas: Pensión no Contributiva por Invalidez, Pensión no Contributiva para Madre de 7 hijos y Pensión no Contributiva por Vejez.

anses logo ANSES

En qué consisten las Pensiones no Contributivas de ANSES

Cada línea de asistencia está destinada para distintos grupos:

Pensión no Contributiva por Invalidez: para acompañar a personas con discapacidad que se encuentren en una situación de vulnerabilidad social. Se puede solicitar por Mi ANSES.

para acompañar a personas con discapacidad que se encuentren en una situación de vulnerabilidad social. Se puede solicitar por Mi ANSES. Pensión no Contributiva para Madre de 7 hijos: para mujeres con siete hijos o más. Se tiene que solicitar sin turno previo en una oficina de ANSES.

para mujeres con siete hijos o más. Se tiene que solicitar sin turno previo en una oficina de ANSES. Pensión no Contributiva por Vejez: para mayores de 70 años que no tengan cobertura previsional o no contributiva. El trámite es presencial, sin turno.

Pensión no Contributiva por Invalidez: requisitos y a quién está dirigido

Pueden acceder al beneficio personas que acrediten una disminución de 76% o más de la capacidad laboral y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Los requisitos para acceder son:

Estar incapacitada/o en forma total y permanente.

Tener menos de 65 años de edad.

Ni vos ni tu cónyuge o conviviente deben percibir jubilación, pensión, retiro o Prestación No Contributiva (PNC).

No tenés que estar empleada/o en relación de dependencia, ni registrada/o como autónoma/o, o monotributista del régimen general. Podés ser monotributista social.

Ser argentina/o nativa/o, o naturalizada/o (con al menos 5 años de residencia continuada) o extranjera/o (con al menos 20 años de residencia efectiva en el país).

No percibir ninguna prestación del Estado (nacional, provincial o municipal).

No tener ingresos o recursos suficientes. Los ingresos totales del grupo familiar (cónyuge o conviviente o en caso de que seas menor de edad, tu padre, madre o tutor/a) no pueden superar las 4 jubilaciones mínimas.

No tener familiares legalmente obligados a brindarte alimentos. En caso de tenerlos, que no puedan hacerlo.

No estar detenida/o ni a disposición de la Justicia.

Si vivís en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego, además del CMO tenés que presentar el informe catastral con sello del organismo emisor a tu nombre (o de tu cónyuge / conviviente) o, si tenés menos de 18 años, a nombre de tus padres o tutor/a.

Pensión no Contributiva para Madre de 7 hijos: quiénes pueden acceder y requisitos

La prestación está dirigida a mujeres que tengan o hayan tenido siete o más hijos, de cualquier edad, estado civil. Los requisitos para solicitarla son:

Ser argentina o naturalizada (mínimo un año de residencia en el país).

Si sos extranjera, haber residido en el país al menos durante 15 años.

No ser titular de una jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.

No estar cobrando una Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Hija o Hijo y Asignación por Embarazo.

No poseer bienes, ingresos, ni recursos de otra naturaleza que permitan tu subsistencia, ni la de tu grupo familiar, ni parientes obligados a prestar alimentos.

Tu cónyuge o concubina/o puede ser titular de un beneficio previsional, pero no de una pensión por vejez o de una pensión por invalidez de carácter no contributivo.

Pensión no Contributiva por Vejez: requisitos y a quién está dirigido

Los beneficiarios deberán ser personas de 70 años o más, sin cobertura previsional o no contributiva. En caso de fallecimiento del titular, tienen derecho a cobrarla el viudo o concubino mayor de 70 años, incapacitado, que haya convivido los últimos 5 años anteriores al fallecimiento.

Para acceder deben cumplir con:

Tener 70 o más años de edad.

Ser argentino, nativo o naturalizado, residente en el país. En este último caso debe haber residido en el país al menos durante 5 años antes de realizar la solicitud.

Los extranjeros deben haber residido en el país al menos durante 40 años antes de realizar la solicitud.

No cobrar, el titular ni su cónyuge, una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen de previsión.

No poseer bienes, ingresos ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos.

No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.

En el caso de un matrimonio, la pensión a la vejez se tramitará solamente en favor de uno de los cónyuges.

La ausencia definitiva del país hará perder el derecho al beneficio, desde el momento en que se tome conocimiento de ello.

Pensión no Contributiva de ANSES: calendario de pagos de enero 2023