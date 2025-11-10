10 de noviembre de 2025 Inicio
ANSES entrega $287.258 en noviembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó qué grupo cobra este beneficio este mes.

Anses explicó qué grupo cobra $287.258 en noviembre.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que este mes las familias titulares de la AUH con tres hijos cobrarán $287.258 por la prestación.
  • Para noviembre se espera un aumento en los haberes del 2,1%.
  • La AUH final pasará a ser de $95.752.
  • Los beneficiarios de la AUH comienzan a recibir sus haberes a partir de este lunes 10 de noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de noviembre. Y en ese sentido, se informó que este mes, las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con tres hijos, cobrarán un total de $287.258 por los tres.

En noviembre, las familias con un hijo cobrarán $148.002,80 en total.
ANSES paga $148.002 en noviembre 2025: cuáles son los dos beneficios que se combinan

Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente.

AUH de ANSES: monto con aumento en noviembre 2025

Según Anses, con el aumento del 2,1% de noviembre, ahora la AUH pasa a ser de $119.691 por hijo, aunque de ese total, el organismo mantiene la retención del 20% mensual, por lo que el pago directo será de $95.752,80 por menor.

El monto a cobrar varía según la cantidad de hijos que integren el grupo familiar:

  • 1 hijo: $95.752,80.
  • 2 hijos: $191.505,60.
  • 3 hijos: $287.258,40.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES

La AUH está dirigida a la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea:

  • Desocupado.
  • Trabajador no registrado o sin aportes.
  • Trabajador de casas particulares.
  • Monotributista social.

Y que cumpla con los siguientes requisitos:

De la madre, padre o titular a cargo

  • Ser argentino y residir en el país. Si sos extranjero o naturalizado, debés tener como mínimo 2 años de residencia.

Del hijo

  • Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad.
  • Ser soltero.

AUH de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario:

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre.
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre.
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre.
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre.
  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre.
