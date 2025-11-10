ANSES entrega $287.258 en noviembre 2025: de qué se trata La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó qué grupo cobra este beneficio este mes. Por







Anses explicó qué grupo cobra $287.258 en noviembre. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que este mes las familias titulares de la AUH con tres hijos cobrarán $287.258 por la prestación.

Para noviembre se espera un aumento en los haberes del 2,1%.

La AUH final pasará a ser de $95.752.

Los beneficiarios de la AUH comienzan a recibir sus haberes a partir de este lunes 10 de noviembre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de noviembre. Y en ese sentido, se informó que este mes, las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con tres hijos, cobrarán un total de $287.258 por los tres.

AUH de ANSES Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente. Freepik AUH de ANSES: monto con aumento en noviembre 2025 Según Anses, con el aumento del 2,1% de noviembre, ahora la AUH pasa a ser de $119.691 por hijo, aunque de ese total, el organismo mantiene la retención del 20% mensual, por lo que el pago directo será de $95.752,80 por menor.

El monto a cobrar varía según la cantidad de hijos que integren el grupo familiar:

1 hijo: $95.752,80.

2 hijos: $191.505,60.

3 hijos: $287.258,40. Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES La AUH está dirigida a la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea:

Desocupado.

Trabajador no registrado o sin aportes.

Trabajador de casas particulares.

Monotributista social. Y que cumpla con los siguientes requisitos: