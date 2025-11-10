ANSES entrega $287.258 en noviembre 2025: de qué se trata

Anses explicó qué grupo cobra $287.258 en noviembre.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que este mes las familias titulares de la AUH con tres hijos cobrarán $287.258 por la prestación.
Para noviembre se espera un aumento en los haberes del 2,1%.
La AUH final pasará a ser de $95.752.
Los beneficiarios de la AUH comienzan a recibir sus haberes a partir de este lunes 10 de noviembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de noviembre. Y en ese sentido, se informó que este mes, las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con tres hijos, cobrarán un total de $287.258 por los tres.
Según Anses, con el aumento del 2,1% de noviembre, ahora la AUH pasa a ser de $119.691 por hijo, aunque de ese total, el organismo mantiene la retención del 20% mensual, por lo que el pago directo será de $95.752,80 por menor.
El monto a cobrar varía según la cantidad de hijos que integren el grupo familiar:
1 hijo: $95.752,80.
2 hijos: $191.505,60.
3 hijos: $287.258,40.
Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES
La AUH está dirigida a la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea:
Desocupado.
Trabajador no registrado o sin aportes.
Trabajador de casas particulares.
Monotributista social.
Y que cumpla con los siguientes requisitos:
De la madre, padre o titular a cargo
Ser argentino y residir en el país. Si sos extranjero o naturalizado, debés tener como mínimo 2 años de residencia.
Del hijo
Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad.
Ser soltero.
AUH de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025
El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario: