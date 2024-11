ANSES paga $207.679 más un bono extra en diciembre 2024: requisitos para cobrar

La entidad explica que la PUAM busca garantizar un ingreso básico a las personas mayores que no lograron acceder al sistema previsional contributivo, ofreciendo protección social y evitando situaciones de vulnerabilidad económica en este grupo etario.

Por otra parte, para el último mes del año es importante que los titulares de todas las prestaciones estén atentos a cumplir con todos los requisitos solicitados, ya que son varios los grupos que podrán acceder a los aguinaldos. Pero para poder cobrarlos es fundamental estar al día con todos los trámites y obligaciones.

PUAM Administración Nacional de la Seguridad Social La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó cuánto pasarán a cobrar los pensionados en agosto. Freepik

Quiénes pueden acceder a la PUAM de ANSES

La PUAM es un beneficio otorgado por la ANSES y está dirigido a personas mayores de 65 años que no tienen acceso a una jubilación tradicional, ya sea porque no cumplieron con los años de aportes requeridos o por no haber trabajado en relación de dependencia formal.

PUAM de ANSES: requisitos para acceder

Para poder acceder a la PUAM hay que cumplir con los siguientes requisitos:

Personas de 65 años o más.

Residentes en Argentina con al menos 10 años de residencia previa al momento de solicitarla.

Personas que no perciben otra jubilación, pensión o prestación contributiva.

PUAM de ANSES: cuánto cobro en diciembre 2024

Con el incremento del 2,69%, el monto de la Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM) será de $207.679,02, que más el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 da un total de $277.679,02.