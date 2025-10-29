ANSES deposita $148.020 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué grupo le corresponde cobrar este monto el próximo mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para noviembre. El monto pasará a ser de $95.770 finales, que sumado a los $52.250 de la Tarjeta Alimentar, determina que las familias con un hijo cobrarán un total de $148.020 el próximo mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló todo lo que se necesita saber para acceder a este beneficio.

Para noviembre, la AUH tendrá un incremento del 2,1% , correspondiente a la inflación de septiembre reportada por el Indec.

Por lo tanto, los nuevos montos son:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.713,23 (80% mensual: $95.770,58 )

) Asignación Universal por Hijo con discapacidad: $389.808,61 (80% mensual: $311.748,35)

El 20% restante se cobra de manera única mediante la presentación de la Libreta AUH o el Formulario PS 1.47, documento que acredita escolaridad, salud y vacunación de los hijos.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

Pueden acceder a la Tarjeta Alimentar los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, las embarazadas a partir del tercer mes que perciban la Asignación por Embarazo (AUE), las personas con hijos con discapacidad que cobren la AUH (sin límite de edad), y las madres que reciban una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025

Los montos vigentes, que siguen sin aumento, son los siguientes:

Familias con un hijo o beneficiarias de AUE: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El pago se realiza automáticamente en la misma cuenta donde los beneficiarios cobran sus prestaciones principales.