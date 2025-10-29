ANSES deposita $148.020 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para noviembre. El monto pasará a ser de $95.770 finales, que sumado a los $52.250 de la Tarjeta Alimentar, determina que las familias con un hijo cobrarán un total de $148.020 el próximo mes.
Aumenta la AUH de ANSES en noviembre 2025
Para noviembre, la AUH tendrá un incremento del 2,1%, correspondiente a la inflación de septiembre reportada por el Indec.
Por lo tanto, los nuevos montos son:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.713,23 (80% mensual: $95.770,58)
- Asignación Universal por Hijo con discapacidad: $389.808,61 (80% mensual: $311.748,35)
El 20% restante se cobra de manera única mediante la presentación de la Libreta AUH o el Formulario PS 1.47, documento que acredita escolaridad, salud y vacunación de los hijos.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
Pueden acceder a la Tarjeta Alimentar los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, las embarazadas a partir del tercer mes que perciban la Asignación por Embarazo (AUE), las personas con hijos con discapacidad que cobren la AUH (sin límite de edad), y las madres que reciban una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025
Los montos vigentes, que siguen sin aumento, son los siguientes:
- Familias con un hijo o beneficiarias de AUE: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062
El pago se realiza automáticamente en la misma cuenta donde los beneficiarios cobran sus prestaciones principales.