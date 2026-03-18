Alerta en los consorcios: las expensas subieron más que la inflación y crece la morosidad El costo de mantenimiento de los edificios en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó los $318.000 promedio. Los incrementos superaron al índice de precios general y provocaron que casi 2 de cada 10 departamentos mantengan deudas. Por + Seguir en







Las expensas subieron por encima de la inflación. Redes sociales

El costo de vida en los edificios porteños registró una marca alarmante durante febrero: las expensas alcanzaron un valor promedio de $318.650 y el nivel de morosidad saltó del 17% al 19% en apenas 30 días. Los datos surgen de un análisis realizado por ConsorcioAbierto sobre 13.000 administraciones.

Pese a que bajó 1,8% respecto a enero, el incremento interanual del 38,4% superó al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La inflación acumulada del periodo se ubicó en el 33,1%, lo que marcó una brecha de cinco puntos. "Las expensas no se mueven exactamente igual que la inflación porque dependen del calendario", explicó Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto, a Infobae.

La morosidad se consolidó como una tendencia creciente tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia. Actualmente, de cada 100 unidades funcionales, 19 mantienen deudas de arrastre con su consorcio. "Casi 2 de cada 10 unidades funcionales tienen deuda. No es un salto abrupto, pero sí es un cambio que conviene observar con atención", analizó el especialista.

Calculadora Inquilinos y propietarios tuvieron aumentos de expensas superiores a la inflación. Freepik Los impulsores de la suba de las expensas En cuanto al desglose de gastos, los sueldos del personal representan el 33% del total de la liquidación mensual. En edificios pequeños, este impacto del personal escala al 35%, mientras que en grandes torres baja al 16%. Los costos operativos y de mantenimiento general promedian el 28% del presupuesto total del edificio.

La suba de los servicios públicos, aunque en menor medida, presiona la estructura de costos de las administraciones locales, con una representación de entre el 13% y el 15%. Gastos bancarios, administrativos e impositivos ocupan el 14%. En tanto, obras y mantenimiento de edificios oscilan entre el 6% y el 11%.