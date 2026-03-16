16 de marzo de 2026 Inicio
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La Justicia de CABA bloqueó la polémica plataforma de apuestas Polymarket, que permitía jugar hasta con la inflación

El Juzgado N°31 ordenó el bloqueo total del sitio en Argentina. La plataforma operaba sin controles, permitía el ingreso de menores y quedó bajo la lupa tras "anticipar" el dato del INDEC antes de su publicación.

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Argentina es el primer país en Latinoamérica en prohibir este tipo de plataformas.

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ordenó el bloqueo inmediato del acceso a Polymarket en todo el territorio argentino. La medida, dictada por la jueza Susana Parada a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°31.

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El bloqueo llega apenas días después de sospechas de información privilegiada, luego de que minutos antes de que el INDEC publicara el índice de inflación de febrero (que fue del 2,9%), la tendencia en Polymarket dio un vuelco brusco y sospechoso, permitiendo que varios usuarios ganaran fortunas apostando al número exacto antes de que fuera oficial.

La causa se inició tras una denuncia de la Lotería de la Ciudad (LOTBA) y la fiscalía especializada a cargo de Juan Rozas. Los peritajes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) fueron determinantes: la plataforma funcionaba como una casa de apuestas encubierta que operaba sin ningún tipo de autorización estatal ni pago de impuestos locales.

La investigación detectó, además, ausencia de controles de identidad. "Cualquier persona, incluidos niños, niñas y adolescentes, podía crearse una cuenta en minutos, cargar dinero con criptomonedas o tarjeta de crédito y empezar a apostar", señalaron fuentes judiciales.

Para hacer efectiva la prohibición, la Justicia notificó al ENACOM, que deberá coordinar con todos los proveedores de internet (ISPs) del país para que el sitio deje de ser accesible. La resolución no solo alcanza a la página web, sino que también obliga a las empresas Google y Apple a eliminar las aplicaciones de sus tiendas virtuales y restringir el acceso incluso a aquellos usuarios que ya las tengan descargadas en sus celulares.

Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que estas plataformas suelen presentarse como "mercados de predicción" para evadir las leyes de juego, pero que en la práctica funcionan con dinero real y resultados inciertos, lo que las encuadra directamente en el juego de azar ilegal si no cuentan con la habilitación correspondiente de las loterías estatales.

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