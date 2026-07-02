Aguinaldo: cómo se calcula y por qué es falso que se trate de una "estafa" a los trabajadores

El Sueldo Anual Complementario se divide en dos pagos, en junio y en diciembre, y se calcula sobre el mejor sueldo bruto del semestre. En los últimos dos años se instaló la desconfianza hacia este derecho.

En junio y diciembre, a los trabajadores en relación de dependencia les corresponde cobrar una cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Sin embargo, en los últimos dos años comenzaron a circular cuestionamientos al decimotercer sueldo.

El entonces diputado por la Unión Cívica Radical Martín Tetaz le puso cara pública a esos señalamientos y definió al aguinaldo como "una estafa" al responderle en X al historiador Ezequiel Adamovsky. Hubo usuarios que respaldaron al legislador y aseguraron que las empresas "retienen" la doceava parte del sueldo cada mes, en una errónea interpretación de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

"El salario anual, sumado a los impuestos al trabajo, contribuciones, etcétera, depende de la productividad de la economía. Que te lo paguen en 12 cuotas, en 13, quincenalmente, o una vez por semana, no cambia el monto total", afirmó el economista hace dos años y negó que los salarios puedan "aumentarse por ley".

Adamovsky había explicado que el aguinaldo se instauró por decreto el 20 de diciembre de 1945 como parte de las políticas sociales del entonces secretario de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón, "para ganarse el apoyo trabajador, pero también para alejar a los obreros de las ideas revolucionarias, que venían ganando predicamento".

El aguinaldo es una estafa. Ojalá los salarios pudieran aumentarse por ley y los demás precios de la economía bajarse por decreto. Seríamos todos ricos. El salario anual, sumado a los impuestos al trabajo, contribuciones, etc, dependen de la productividad de la economía. Que te… https://t.co/jdGfczZaRS

El decreto mencionado lleva la firma del presidente de facto Edelmiro Julián Farrell, pero la obligación legal definitiva para todos los empleadores llegó el 20 de diciembre de 1946, durante el gobierno de Perón, con la sanción de la Ley N°12.921 de parte del Congreso.

"Cuando salió el decreto, las entidades patronales denunciaron que era confiscatorio, declararon un lock out y anunciaron que no lo pagarían. Hizo falta una gran huelga de la CGT y cantidad de ocupaciones de fábricas por todo el país para asegurar el nuevo beneficio", precisó el autor de Historia de la Argentina: De la conquista española a la actualidad (2020).

Te cuento de dónde viene. El aguinaldo se instauró por decreto el 20 de diciembre de 1945. Fue parte de las políticas sociales de Perón para ganarse el apoyo trabajador, pero también para alejar a los obreros de las ideas revolucionarias, que venían ganando predicamento. — Ezequiel Adamovsky (@EAdamovsky) June 4, 2024

Si bien de esta manera se sancionó como una ley de alcance nacional, también existieron iniciativas locales anteriores. Por ejemplo, el gobierno municipal porteño de Manuel Güiraldes celebró el centenario de Argentina en 1910 pagando un "Aguinaldo del Centenario" a empleados públicos.

La costumbre de pagar un bono o remuneraciones extra en un contexto festivo tiene su propia versión en otras culturas y países. Recién entre 1937 y 1960 en Italia se instaura un aguinaldo similar al actual: un décimo tercer sueldo, pero pagado solo a fin de año. También se extendió a todos los trabajadores por decreto, el 1.070/1960 del presidente Giovanni Gronchi.

Un año después de la discusión, el historiador llamó "bobos" a quienes "se enojan y salen a decir que no es un salario extra, sino el pago de no sé qué cosa que te retiene no sé quién". "El aguinaldo es una estafa. Lo que te van a pagar anualmente te lo dividen en 13 en vez de 12 partes", insistió otro usuario.

El salario es el resultado de la negociación colectiva. El aguinaldo es parte de ella. Nada indica que derogar el aguinaldo haga que aumenten los sueldos mensuales, con lo que lo primero es falso.



Y lo segundo tiene en contra a casi toda la literatura sobre mercados de trabajo. — Nicolás Dvoskin (@ndvoskin) June 17, 2025

El economista e investigador del CONICET Nicolás Dvoskin consideró "falso" ese razonamiento y contraargumentó en X que "nada indica que derogar el aguinaldo haga que aumenten los sueldos mensuales". El magíster en Historia Económica definió el salario como "el resultado de la negociación colectiva".

Cómo define la ley argentina al aguinaldo y cómo se calcula

El SAC está regulado por la LCT N°20.744, sancionada en 1974, específicamente en sus artículos 134, 135 y 136. La base para el cálculo del aguinaldo fue establecida en la Ley N°23.041, sancionada en 1983, que fijó el criterio del 50% del salario mensual más alto del semestre. Los presidentes en ambas fechas fueron María Estela Martínez de Perón y Raúl Alfonsín, respectivamente.

Hasta esa segunda ley que brindó una forma más sencilla de calcularlo, los números estaban sujetos a la interpretación del artículo 134: "Se entiende por sueldo anual complementario la doceava parte del total de las remuneraciones definidas en el artículo 112 de esta ley, percibidas por el trabajador en el respectivo año calendario". De ahí la acusación de "estafa", ya que se cree que, sin este derecho, las empresas en vez de "retener" esa parte se la pagarían al personal todos los meses.

Sebastián Borro, un obrero que participó en la manifestación del 17 de octubre de 1945, detalló en La Opinión Cultural el 15 de octubre de 1972 la resistencia de la empresa donde trabajaba a pagar el aguinaldo y otros derechos adquiridos hasta que fue "intimida por la fuerza pública a concurrir a la Secretaría de Trabajo".

"Uno de los patrones dijo que no tenía tiempo para pagar aguinaldo, vacaciones, a última hora. Le contestaron que la ley 11.729 fue aprobada en 1932. Y que todas las cuentas que no se habían hecho desde entonces habría que hacerlas ahora. Efectivamente, el 1º de febrero de ese año cobramos aguinaldo, pagos por enfermedad y tuvieron vacaciones los que quisieron tomárselas", apuntó el trabajador en la nota recuperada por Felipe Pigna en El Historiador.

Manifestación del 17 de octubre de 1945 para pedir la liberación y el regreso de Juan Domingo Perón al gobierno.

La última modificación sustancial al artículo 135 de la LCT la introdujo la Ley N°27.073, sancionada en diciembre de 2014 y publicada en el Boletín Oficial en enero de 2015: esa norma precisó las fechas de tope de pago, que son el 30 de junio para la primera cuota y el 18 de diciembre para la segunda. La presidenta en 2014 y 2015 era Cristina Fernández de Kirchner.

Aun así, el artículo 142 de la LCT otorga a las empresas un plazo de gracia de cuatro días hábiles para el pago de las remuneraciones y la jurisprudencia extendió ese criterio al aguinaldo. Así que el vencimiento efectivo para abonar la primera cuota de 2026 corre hasta el lunes 6 de julio.

De acuerdo a la página web del Banco Francés, calcular el aguinaldo es tan simple como tomar el mejor sueldo bruto de los últimos seis meses y dividirlo por dos. El resultado es lo que corresponde cobrar. Solo hay que excluir los conceptos "no remunerativos", como la ropa de trabajo.

Quiénes tienen el derecho de cobrar el aguinaldo

Tienen derecho a cobrar el aguinaldo todos los trabajadores en relación de dependencia (del sector público y privado), las personas jubiladas o pensionadas y las beneficiarias de pensiones no contributivas. Quedan fuera del beneficio los trabajadores autónomos, los monotributistas y quienes desarrollan actividades en la informalidad.

La informalidad en el primer trimestre de 2026 alcanzó al 44,2% de las personas alcanzadas por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), lo que implica un aumento de 2,2 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025, cuando se había situado en 42%.

El mercado de trabajo argentino, según el Indec.

La EPH alcanzó este trimestre a 26.435 viviendas de 31 aglomerados urbanos, según el último informe de Mercado de Trabajo del Indec. Es decir, quienes habitan 11.685 de esos hogares no cobrarán aguinaldo por trabajar en el sector informal.

El número de personas que no cobran aguinaldo se incrementa cuando se tiene en cuenta que en algunas empresas se encubre la relación de dependencia con el monotributo.