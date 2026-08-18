18 de agosto de 2026 Inicio
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YPF y PedidosYa firmaron un acuerdo para fortalecer la presencia de Full en el ecosistema del delivery

"Creemos que la calidad, la experiencia y la cercanía con el cliente son fundamentales, y esta alianza nos permitirá llevar esa propuesta a millones de personas de una manera más simple, rápida y conveniente", afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera.

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Horacio Marín

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, junto a Esteban Gutiérrez, CEO de PedidosYa.

YPF y PedidosYa firmaron una alianza comercial que permitirá ampliar de manera significativa la presencia de las tiendas Full en el canal de delivery a nivel regional. A partir de este acuerdo, los productos que comercializa la petrolera estarán disponibles de manera exclusiva a través de la aplicación.

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"Las tiendas Full son un reflejo de lo que somos como compañía. Creemos que la calidad, la experiencia y la cercanía con el cliente son fundamentales, y esta alianza nos permitirá llevar esa propuesta a millones de personas de una manera más simple, rápida y conveniente", afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Por su parte, Esteban Gutiérrez, CEO de PedidosYa, destacó que desde la empresa "trabajamos todos los días para simplificarle la vida a nuestros usuarios. El acuerdo con un socio estratégico de la talla de YPF refuerza nuestro compromiso y presencia federal, permitiendo llevar nuestra propuesta de valor a todos los rincones del país".

Horacio Marín presidente y CEO de YPF y Esteban Gutiérrez, CEO de PedidosYa, firmaron el acuerdo este jueves.

Horacio Marín presidente y CEO de YPF y Esteban Gutiérrez, CEO de PedidosYa, firmaron el acuerdo este jueves.

"Esta alianza permite que cualquier persona, en cualquier provincia, pueda recibir la experiencia Full en la puerta de su casa de manera simple, conveniente y en cuestión de minutos", agregó.

Actualmente, más de 60 tiendas Full en 14 provincias ya forman parte de la plataforma PedidosYa, con un fuerte desempeño en ciudades como Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Rafaela y Pinamar. El objetivo de la alianza es alcanzar más de 600 sucursales activas dentro de la aplicación para fin de año.

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