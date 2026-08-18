18 de agosto de 2026 Inicio
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El informe de la UCA advierte que 4 de cada 10 chicos tienen problemas para acceder a ropa o calzado

El relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina alertó sobre el impacto de las carencias en la educación, la socialización y el bienestar emocional.

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El informe de la UCA advierte que 4 de cada 10 chicos tienen problemas para acceder a ropa o calzado

El informe de la UCA advierte que 4 de cada 10 chicos tienen problemas para acceder a ropa o calzado

El 37,5% de los niños y adolescentes tuvo problemas para acceder a ropa y calzado en el último año, según reveló el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, junto a Esteban Gutiérrez, CEO de PedidosYa.
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La situación presenta una marcada desigualdad de acuerdo con el nivel socioeconómico de los hogares. Entre los chicos pertenecientes a los sectores de menores ingresos, la dificultad alcanzó al 58,3%, mientras que en los sectores medios y altos se ubicó en el 17,8%.

El estudio también advierte que las privaciones materiales tienen consecuencias que exceden la falta de bienes básicos. El 36,8% de los niños evaluados presentó dificultades vinculadas al aprendizaje, mientras que el 27,3% manifestó problemas para relacionarse con pares o integrarse a grupos. A su vez, el 18,1% atravesó situaciones de malestar emocional.

El impacto de los programa sociales sociales en la contención de la pobreza infantil

El informe destacó el papel de las transferencias estatales en la contención de la pobreza infantil. Según el ODSA, programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar explican más del 90% de la reducción de la pobreza infantil y entre el 97% y el 98% de la contención de los casos de indigencia extrema.

En el grupo de 0 a 3 años, las políticas específicas, entre ellas el Plan 1.000 Días, contribuyeron a que la primera infancia registre de manera sostenida los niveles más bajos de pobreza dentro de la serie analizada.

Sin embargo, la capacidad de estas prestaciones para cubrir las necesidades básicas continúa siendo limitada. Durante 2026, la cobertura de la canasta alimentaria se recuperó y alcanzó entre el 39% y el 62%, por encima de los niveles registrados en 2024, cuando oscilaba entre el 12% y el 28%.

Aun con esa mejora, el informe señaló que las transferencias no alcanzan para revertir por completo las condiciones de pobreza. Sin estas ayudas, la indigencia infantil pasaría del 9,5% al 16,4%, mientras que la pobreza aumentaría del 42,5% al 47,8%.

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