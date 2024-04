AFIP investiga a intermediarios en el comercio de bebidas, alimentos y tabaco

El organismo detectó locales inexistentes y contribuyentes no localizados. En el rubro bebidas se registraron facturas por grandes fabricantes de bebidas a contribuyentes que no tienen capacidad económica.

El organismo que se encarga de administrar el sistema tributario , entre otras competencias, visitó 70 contribuyentes de todo el país seleccionados previamente mediante matrices de riesgo. Se constataron dos tipos de maniobras: inexistencia de locales y contribuyentes no localizados o que "realizan actividades comerciales no vinculadas a las analizadas".

Mediante los controles físicos no se encontraron los locales o depósitos declarados para la comercialización de productos. Además, hubo contribuyentes que no pudieron constatarse o que realizan actividades comerciales no vinculadas a las analizadas, desconociendo el vínculo comercial con los fabricantes de bebidas y tabacos.

En el caso de distribuidores de bebidas se observó la utilización de interpósitas personas para ocultar a los compradores reales, quienes reciben la mercadería pero desvían la facturación a los fines de comercializarlas mediante operaciones marginales sin dejar trazabilidad de la entrega ni facturas de venta.

De la información relevada surge que $7.000 millones corresponden a ventas facturadas por grandes fabricantes de bebidas a contribuyentes que no tienen capacidad económica que justifique el monto de operaciones relevadas.

Afip: controles a la comercialización de cigarrillos

Sobre la investigación con relación a la comercialización de cigarrillos, AFIP verificó la existencia de una maniobra que consiste en la utilización de intermediarios a quienes determinados fabricantes les facturan grandes volúmenes a precios por debajo del mercado (subfacturación) por un porcentaje que varía entre el 200% y 300%, evadiendo el impuesto interno.

De la información surge que 37.000 millones de pesos son ventas presuntamente simuladas por los fabricantes de cigarrillos a comerciantes que no se dedican a la compra y venta de productos derivados del tabaco (marroquinerías, locales de cobranza extra bancaria, entre otros) y $14.000 millones fueron facturados a contribuyentes incluidos en la base de contribuyentes no confiables (apócrifos).

El organismo seguirá las investigaciones mediante fiscalizaciones a los intermediarios y fabricantes de los productos, limitando de modo inmediato el uso de la CUIT de aquellos casos en los que se determinó la falta de capacidad para operar comercialmente.