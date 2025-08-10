10 de agosto de 2025 Inicio
Advierten que cerraron 16.000 kioscos en Argentina en el último año: ya hay menos de 100.000

El vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, Ernesto Acuña, alertó que las ventas se derrumbaron un 40% en los últimos dos años. "No hay plata. La gente se pasa a segundas marcas", señaló.

Advierten que cerraron 16.000 kioscos en el último año en Argentina.

Advierten que cerraron 16.000 kioscos en el último año en Argentina.

Camila Alonso Suarez

El vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), Ernesto Acuña, advirtió que cerca de 16 mil kioscos de barrio cerraron en Argentina durante el último año, debido al desplome en las ventas por la caída del poder adquisitivo.

En diálogo con Radio Rivadavia, Acuña alertó por el efecto en los kioscos de la baja de la actividad económica. "El kiosco es como la postal de una ciudad, de un pueblo, pero están cerrando por varias razones. La principal es la recesión que se está viviendo desde hace tiempo", expresó.

En tal sentido, marcó que durante el último año, la cantidad de estos comercios en Argentina disminuyó de 112 mil a 96 mil en un año. También advirtió que las ventas se derrumbaron un 40% en los últimos dos años: "Por primera vez somos menos de 100 mil kioscos. Se vende mucho menos. No hay plata. La gente se pasa a segundas marcas, compra cigarrillos más baratos".

Kiosco .png
Advierten que cerraron 16.000 kioscos en el último año en Argentina.

Advierten que cerraron 16.000 kioscos en el último año en Argentina.

En tanto, el vicepresidente de la UKRA señaló que los precios se incrementaron por el fuerte salto del dólar. "Pasa lo mismo que cada vez que hay una elección. En el segundo semestre, se viene una disparada de precios. Esté quien esté, con cualquier color político, siempre hay especulación, el dólar se dispara y los precios aumentan", explicó.

También vinculó los valores operativos con la ubicación de los kioscos: "Un alfajor triple promedio está en $1.500, pero en algunos lugares, por alquileres más caros o empleados, los costos suben".

La actividad económica, enfriada

En un julio marcado por la fuerte alza en el dólar y la volatilidad en la tasa de interés en pesos aplicada por el Banco Central de la República Argentina, advierten que la actividad económica volvió a enfriarse. Así lo señalan los primeros datos sectoriales relevados por diversas consultoras privadas, a la espera de los datos oficiales.

Según consigna Ámbito, en el último bimestre, el dinamismo económico entró en fase recesiva, aunque con crecimientos dispares. De todas maneras, entre los expertos no hay un consenso claro sobre lo que sucedió con la economía en junio.

La consultora Orlando Ferreres estimó una suba desestacionalizada de 0,7%, mientras que Eco Go calculó una caída de 0,2%, similar al Centro de Investigación de Ciclos Económicos (CICEC), que habla de una contracción mensual de 0,3%.

Pero al momento de referenciar lo ocurrido con la actividad económica en julio, las consultoras anticipan un panorama desalentador. La economista de LCG, Melisa Sala, señaló que "en el relevamiento de varios indicadores de avance, se ven más verdes que rojos en junio", mientras que en para el séptimo mes del año "seguramente se sentirá el impacto de inestabilidad asociada al dólar".

Por su parte, el economista y jefe de Facimex Valores, Adrian Yarde Buller, planteó a Ámbito un escenario parecido: "De momento tenemos pocos indicadores vinculados a la actividad en julio como para sacar una conclusión contundente, pero las primeras señales que vimos sugieren que la economía no habría crecido con respecto a junio".

En tal sentido, explicó "de confirmarse esto en los datos oficiales cuando se conozca el EMAE dentro de algunos meses, no sería algo llamativo considerando la volatilidad cambiaria y financiera que tuvimos el mes pasado".

En este marco, el director de Orlando Ferreres, Fausto Spotorno, consideró que durante julio "puede haber una cierta desaceleración de la actividad por el tema de las tasas". Sin embargo, aclaró a Ámbito que "va a ser momentánea y parcial".

