29 de septiembre de 2026 Inicio
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Una pareja de jubilados necesitó más de $2,5 millones para vivir en CABA durante agosto

El monto corresponde a un hogar de dos adultos mayores que alquila una vivienda y contempla alimentos, salud, servicios y otros gastos. La canasta aumentó 35,3% en un año.

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Una pareja de jubilados necesitó más de $2

Una pareja de jubilados necesitó más de $2,5 millones para vivir en CABA durante agosto

Una pareja de hasta 74 años en edad jubilatoria que alquila una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires necesitó $2.526.219 durante agosto para cubrir todos los gastos de su canasta de consumo, de acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo porteña.

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El relevamiento registró un incremento del 2,2% respecto de julio, cuando el mismo hogar había requerido $2.471.203. En los primeros ocho meses del año, en tanto, el costo acumuló una suba del 16,6%. La comparación con agosto de 2025 mostró un aumento todavía mayor: la canasta pasó de $1.867.543 a $2.526.219, lo que representa una variación interanual del 35,3%.

Cuánto cuesta la canasta de una pareja jubilada

El alquiler tiene un peso determinante en el presupuesto de este tipo de hogar. De hecho, una pareja de las mismas características, pero propietaria de su vivienda, necesitó $1.714.568 en agosto. La diferencia entre ambos casos fue de $811.651.

Para la pareja jubilada que alquila, la canasta alimentaria representó un gasto de $638.994. Los bienes y servicios básicos del hogar demandaron otros $1.390.706, dentro de los cuales se incluyó el alquiler de $811.651.

A esos gastos se sumaron $187.337 destinados a salud, $73.287 para el mantenimiento de la vivienda y $235.895 correspondientes a bienes y servicios personales.

El informe de la Defensoría calculó además que el costo diario de la canasta para este hogar alcanzó los $84.207 durante agosto.

Para elaborar sus mediciones, el organismo porteño contempla seis tipos de hogares de personas adultas mayores, diferenciados según la edad, la cantidad de integrantes, la condición de propietarios o inquilinos y la contratación de medicina prepaga.

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