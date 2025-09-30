A tomar nota: se supo cuándo cobrarán los jubilados de la mínima de ANSES en octubre, noviembre y diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer los calendarios de pagos de octubre hasta fin de año para los beneficiarios de las jubilaciones mínimas. Estos cronogramas incluyen no solo los haberes mensuales, sino también el aumento mensual por movilidad previsional y el medio aguinaldo de diciembre, una suma que representa un alivio económico clave en el cierre del año.
Aumenta la jubilación mínima de ANSES en octubre 2025
Anses confirmó que en octubre los haberes de jubilados y pensionados tendrán un aumento del 1,87% de acuerdo con la fórmula de movilidad previsional actual. Con esta actualización, la jubilación mínima se eleva a $326.266,35 y, gracias a la continuidad del bono de $70.000, ningún beneficiario percibirá menos de $396.266,35.
Jubilados que cobran la mínima de ANSES: cuándo cobro en octubre, noviembre y diciembre 2025
Las fechas de pago se establecen según el último número de DNI de cada beneficiario: