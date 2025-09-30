A tomar nota: se supo cuándo cobrarán los jubilados de la mínima de ANSES en octubre, noviembre y diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de pago de estos beneficiarios hasta fin de año. Por







Anses difundió las fechas de cobro hasta fin de año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer los calendarios de pagos de octubre hasta fin de año para los beneficiarios de las jubilaciones mínimas. Estos cronogramas incluyen no solo los haberes mensuales, sino también el aumento mensual por movilidad previsional y el medio aguinaldo de diciembre, una suma que representa un alivio económico clave en el cierre del año.

Esta medida tiene como objetivo principal compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Aumenta la jubilación mínima de ANSES en octubre 2025 Anses confirmó que en octubre los haberes de jubilados y pensionados tendrán un aumento del 1,87% de acuerdo con la fórmula de movilidad previsional actual. Con esta actualización, la jubilación mínima se eleva a $326.266,35 y, gracias a la continuidad del bono de $70.000, ningún beneficiario percibirá menos de $396.266,35.

Jubilados que cobran la mínima de ANSES: cuándo cobro en octubre, noviembre y diciembre 2025 Las fechas de pago se establecen según el último número de DNI de cada beneficiario:

Octubre DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (podría cambiar de fecha).

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Noviembre DNI 0: 10 de noviembre.

DNI 1: 11 de noviembre.

DNI 2: 12 de noviembre.

DNI 3: 13 de noviembre.

DNI 4: 14 de noviembre.

DNI 5: 17 de noviembre.

DNI 6: 18 de noviembre.

DNI 7: 19 de noviembre.

DNI 8 y 9: 20 de noviembre. Diciembre DNI 0: 09 de diciembre.

DNI 1: 10 de diciembre.

DNI 2 y 3: 11 de diciembre.

DNI 4 y 5: 12 de diciembre.

DNI 6 y 7: 15 de diciembre.

DNI 8 y 9: 16 de diciembre.