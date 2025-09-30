Empleadas domésticas: ¿puedo acceder a la AUH de ANSES en octubre 2025? La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos y requisitos de la Asignación Universal por Hijo para trabajadoras de casas particulares en este mes. Por







Las empleadas domésticas pueden cobrar la AUH si cumplen requisitos de aportes y límites de ingresos. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que en octubre de 2025 las empleadas domésticas pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH), siempre que cumplan con las condiciones vigentes. Con el aumento del 1,9% aplicado por la fórmula de movilidad tras la inflación de agosto, el monto actualizado será de $117.250,96 por cada hijo registrado.

Anses - Jubilación El monto actualizado de la AUH en octubre será de $117.250,96, aunque se percibe el 80% mensual. Pexels

AUH de ANSES: ¿pueden acceder empleadas domésticas? Este mes, las trabajadoras de casas particulares pueden cobrar la AUH si están inscriptas en el régimen laboral correspondiente, cuentan con aportes registrados y no superan el tope de ingresos fijado por la Anses. También deben tener actualizada la información personal y familiar en Mi Anses.

Además, pueden solicitar otras prestaciones como la Asignación por Embarazo (AUE), las Asignaciones Familiares (SUAF) cuando perciben aportes de sus empleadores, la Prestación por Desempleo en caso de finalizar la relación laboral y, a largo plazo, la jubilación o pensión al reunir los años de aportes requeridos.

Cuánto cobro por la AUH de ANSES en octubre 2025 Con el ajuste del 1,9%, el monto de la AUH será de $117.250,96. Sin embargo, los titulares perciben cada mes el 80%, es decir, $93.800,77, y el 20% se retiene hasta la entrega de la Libreta AUH. Por otro lado, en el caso de la AUH por hijo con discapacidad, la suma asciende a $402.831,11, con la misma modalidad de pago.