30 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Empleadas domésticas: ¿puedo acceder a la AUH de ANSES en octubre 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos y requisitos de la Asignación Universal por Hijo para trabajadoras de casas particulares en este mes.

Por
Las empleadas domésticas pueden cobrar la AUH si cumplen requisitos de aportes y límites de ingresos.
Las empleadas domésticas pueden cobrar la AUH si cumplen requisitos de aportes y límites de ingresos.Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que en octubre de 2025 las empleadas domésticas pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH), siempre que cumplan con las condiciones vigentes. Con el aumento del 1,9% aplicado por la fórmula de movilidad tras la inflación de agosto, el monto actualizado será de $117.250,96 por cada hijo registrado.

Anses difundió las fechas de cobro de los jubilados que superan la mínima de acá a fin de año.
Te puede interesar:

Jubilados de ANSES que superan la mínima: cuándo cobro en octubre, noviembre y diciembre 2025

Anses - Jubilación
El monto actualizado de la AUH en octubre será de $117.250,96, aunque se percibe el 80% mensual.

El monto actualizado de la AUH en octubre será de $117.250,96, aunque se percibe el 80% mensual.

AUH de ANSES: ¿pueden acceder empleadas domésticas?

Este mes, las trabajadoras de casas particulares pueden cobrar la AUH si están inscriptas en el régimen laboral correspondiente, cuentan con aportes registrados y no superan el tope de ingresos fijado por la Anses. También deben tener actualizada la información personal y familiar en Mi Anses.

Además, pueden solicitar otras prestaciones como la Asignación por Embarazo (AUE), las Asignaciones Familiares (SUAF) cuando perciben aportes de sus empleadores, la Prestación por Desempleo en caso de finalizar la relación laboral y, a largo plazo, la jubilación o pensión al reunir los años de aportes requeridos.

Cuánto cobro por la AUH de ANSES en octubre 2025

Con el ajuste del 1,9%, el monto de la AUH será de $117.250,96. Sin embargo, los titulares perciben cada mes el 80%, es decir, $93.800,77, y el 20% se retiene hasta la entrega de la Libreta AUH. Por otro lado, en el caso de la AUH por hijo con discapacidad, la suma asciende a $402.831,11, con la misma modalidad de pago.

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder

La AUH está destinada a familias sin cobertura de asignaciones familiares. Pueden acceder madres, padres o titulares a cargo de niños y adolescentes menores de 18 años, así como personas con hijos con discapacidad sin límite de edad.

ANSES AUH 1.png
Los pagos comienzan el 8 de octubre y se ordenan por la terminación del DNI.

Los pagos comienzan el 8 de octubre y se ordenan por la terminación del DNI.

Los pagos de octubre se realizarán desde el 8 de octubre, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), y se acreditarán de forma automática en la cuenta bancaria declarada por cada titular.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses difundió las fechas de cobro de los beneficiarios de las PNC de octubre a diciembre.

PNC de ANSES: cuándo cobro en octubre, noviembre y diciembre 2025

Anses difundió las fechas de cobro hasta fin de año.

A tomar nota: se supo cuándo cobrarán los jubilados de la mínima de ANSES en octubre, noviembre y diciembre 2025

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 30 de septiembre

Los beneficios a los que pueden acceder las empleadas domésticas con ANSES.

Atención empleadas domésticas: a qué beneficios de ANSES pueden acceder en octubre 2025

Anses entrega más de $400.000 en octubre a un grupo específico de beneficiarios.

ANSES paga $408.616 desde el 9 de octubre: todo lo que tenés que saber

Anses deposita en octubre $68.341a un grupo de beneficiarios.

ANSES deposita $68.341 desde el 9 de octubre: beneficiarios y cómo acceder

Rating Cero

Marvel y Disney Plus no han confirmado una segunda temporada.

Futuro cercano: ¿tendrá Marvel Zombies una nueva temporada en Disney+?

La actriz murió a los 86 años.

Murió Adriana Aizenberg, reconocida actriz de El Encargado y Los exitosos Pells

Susana confundió el nombre de Luck Ra por el de Rucau.
play

El hilarante error de Susana Giménez en los Martín Fierro 2025: "Perdón"

Su nueva estética combina sencillez y naturalidad, lejos del brillo de su niñez.

La impresionante transformación de Macaulay Culkin, de Mi pobre angelito: así se ve ahora

La impactante película de Netflix que está basada en un bestseller.
play

Un triángulo amoroso y una historia atrapante: la serie que tenés que ver en Netflix

Una conductora se robó el Martín Fierro 2025
play

Una conductora se robó el Martín Fierro 2025 y sus compañeros la escracharon: "Agarró el premio y desapareció"

últimas noticias

“Hay mucha gente que se dedica a hablar peste de otra persona y después no hay prueba de nada, señaló Milei. 

Milei volvió a referirse al escándalo en Andis y le apuntó a Spagnuolo

Hace 31 minutos
Marvel y Disney Plus no han confirmado una segunda temporada.

Futuro cercano: ¿tendrá Marvel Zombies una nueva temporada en Disney+?

Hace 34 minutos
La IA se convirtió en una herramienta capaz de brindar información sobre una amplia variedad de temas.

Qué signo cumplirá su objetivo en octubre 2025 según la inteligencia artificial

Hace 36 minutos
Los productos presentaron irregularidades por la falta deinformación sobre su procedencia

ANMAT prohibió la fabricación, distribución y venta de insumos médicos para cirugías

Hace 40 minutos
Monte Caseros es el primer complejo termal habilitado en Corrientes.

La escapada de Buenos Aires a un complejo termal maravilloso: la entrada sale $6.000

Hace 1 hora