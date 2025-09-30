Empleadas domésticas: ¿puedo acceder a la AUH de ANSES en octubre 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que en octubre de 2025 las empleadas domésticas pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH), siempre que cumplan con las condiciones vigentes. Con el aumento del 1,9% aplicado por la fórmula de movilidad tras la inflación de agosto, el monto actualizado será de $117.250,96 por cada hijo registrado.
AUH de ANSES: ¿pueden acceder empleadas domésticas?
Este mes, las trabajadoras de casas particulares pueden cobrar la AUH si están inscriptas en el régimen laboral correspondiente, cuentan con aportes registrados y no superan el tope de ingresos fijado por la Anses. También deben tener actualizada la información personal y familiar en Mi Anses.
Además, pueden solicitar otras prestaciones como la Asignación por Embarazo (AUE), las Asignaciones Familiares (SUAF) cuando perciben aportes de sus empleadores, la Prestación por Desempleo en caso de finalizar la relación laboral y, a largo plazo, la jubilación o pensión al reunir los años de aportes requeridos.
Cuánto cobro por la AUH de ANSES en octubre 2025
Con el ajuste del 1,9%, el monto de la AUH será de $117.250,96. Sin embargo, los titulares perciben cada mes el 80%, es decir, $93.800,77, y el 20% se retiene hasta la entrega de la Libreta AUH. Por otro lado, en el caso de la AUH por hijo con discapacidad, la suma asciende a $402.831,11, con la misma modalidad de pago.
AUH de ANSES: quiénes pueden acceder
La AUH está destinada a familias sin cobertura de asignaciones familiares. Pueden acceder madres, padres o titulares a cargo de niños y adolescentes menores de 18 años, así como personas con hijos con discapacidad sin límite de edad.
ANSES AUH 1.png
Los pagos comienzan el 8 de octubre y se ordenan por la terminación del DNI.
Freepik
Los pagos de octubre se realizarán desde el 8 de octubre, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), y se acreditarán de forma automática en la cuenta bancaria declarada por cada titular.