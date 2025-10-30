30 de octubre de 2025 Inicio
Se termina octubre: cuántos aumentos le quedan a los jubilados de ANSES en 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió cuáles son las subas que hay por delante para este grupo antes de que finalice el año.

Anses definió cuántos aumentos quedan para los jubilados en lo que queda del 2025.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explicó que los jubilados y pensionados tendrán dos aumentos seguidos más por mes antes de que termine el año.
  • En ese sentido, indicó que la cifra de incremento de noviembre ya se confirmó y será del 2,1%.
  • También, se informó que los jubilados de la mínima seguirán cobrando el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.
  • Estas actualizaciones se enmarcan en la fórmula de movilidad mensual ajustada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mecanismo vigente desde julio de 2024.
El refuerzo extraordinario busca sostener el poder de compra frente a la inflación.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados y pensionados recibirán dos aumentos antes de que termine el año. En ese sentido, ya informó que la suba de noviembre será del 2,1 %, en función del IPC de septiembre, por lo que solo resta saber el monto del incremento de diciembre.

Cuántos aumentos le quedan a los jubilados de ANSES en 2025

Anses informó que quedan 2 aumentos consecutivos en 2025 para los jubilados y pensionados.

El primer aumento, correspondiente a noviembre, será del 2,1 %, en función del IPC de septiembre.

Todavía falta saber de cuánto será el incremento de diciembre, que se definirá en base a la inflación de octubre. El porcentaje exacto se conocerá una vez que el Indec publique el índice a mediados de noviembre. Además, diciembre incluirá el pago del medio aguinaldo (SAC).

Nuevo monto de la jubilación mínima de ANSES en noviembre 2025

Este mes los beneficiarios de la jubilación mínima percibirán un total de $403.052,70, con el bono de $70.000 incluido. En tanto, la PUAM se ubicará en $266.442,16 y las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez en $233.136,89.

Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES en noviembre 2025

Cobran el bono de $70.000:

  • Jubilados del haber mínimo.
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
