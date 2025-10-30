Se termina octubre: cuántos aumentos le quedan a los jubilados de ANSES en 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió cuáles son las subas que hay por delante para este grupo antes de que finalice el año.

A cuánto llega la mínima de la jubilación de ANSES con el bono de $70.000 en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados y pensionados recibirán dos aumentos antes de que termine el año . En ese sentido, ya informó que la suba de noviembre será del 2,1 % , en función del IPC de septiembre, por lo que solo resta saber el monto del incremento de diciembre.

El primer aumento, correspondiente a noviembre, será del 2,1 % , en función del IPC de septiembre.

Todavía falta saber de cuánto será el incremento de diciembre, que se definirá en base a la inflación de octubre. El porcentaje exacto se conocerá una vez que el Indec publique el índice a mediados de noviembre. Además, diciembre incluirá el pago del medio aguinaldo (SAC).

Nuevo monto de la jubilación mínima de ANSES en noviembre 2025

Este mes los beneficiarios de la jubilación mínima percibirán un total de $403.052,70, con el bono de $70.000 incluido. En tanto, la PUAM se ubicará en $266.442,16 y las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez en $233.136,89.

Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES en noviembre 2025

Cobran el bono de $70.000: