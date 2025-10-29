29 de octubre de 2025 Inicio
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió los montos de este beneficio para el próximo mes.

Anses difundió el monto de la Tarjeta Alimemtar por un hijo en noviembre.

Anses difundió el monto de la Tarjeta Alimemtar por un hijo en noviembre.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que los montos de la Tarjeta Alimentar no tendrán aumento en noviembre.
  • Las familias beneficiarias de la AUH con un hijo seguirán cobrando $52.250 por este extra
  • La cifra de la AUH sí tendrá incremento y ascenderá a $95.770, según el índice de inflación registrado por el Indec.
  • El pago de la Tarjeta Alimentar se realiza automáticamente en la misma cuenta donde los beneficiarios cobran sus prestaciones principales.
Anses explicó a quiénes le acredita $148.020 en noviembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) detalló cuáles serán los montos de la Tarjeta Alimentar en noviembre. Se trata de la ayuda económica destinada a garantizar el acceso de los niños, niñas y adolescentes a la Canasta Básica de Alimentos. En ese sentido, las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con un solo hijo cobrarán un extra de $52.250, es decir, se mantendrá sin aumentos.

ANSES Tarjeta alimentar
Esta medida se suma a otras novedades, como el aumento para los jubilados.

Esta medida se suma a otras novedades, como el aumento para los jubilados.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

Pueden cobrar la Tarjeta Alimentar:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años.
  • Embarazadas a partir del tercer mes que perciban la Asignación por Embarazo (AUE).
  • Personas con hijos con discapacidad que cobren la AUH (sin límite de edad)
  • Madres que reciban una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025

Los montos se mantienen sin cambios respecto del mes anterior, por lo que las cifras vigentes son las siguientes:

  • Familias con un hijo o beneficiarias de AUE: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por 2 hijos en noviembre 2025

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por 2 hijos en noviembre 2025

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobra una familia de 3 hijos en noviembre 2025

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobra una familia de 3 hijos en noviembre 2025

El triple bono variable que pueden recibir los titulares de la AUH de ANSES en noviembre 2025

El triple bono variable que pueden recibir los titulares de la AUH de ANSES en noviembre 2025

Duro informe de la UBA: cada vez más familias se endeudan para llenar el changuito

Duro informe de la UBA: cada vez más familias se endeudan para llenar el changuito

El dólar cae $30 y se aleja de los $1.500

El dólar cae $30 y se aleja de los $1.500

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 500.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 500.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará
Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

Estos son los perfumes favoritos de Angelina Jolie: cuánto salen en Argentina

Estos son los perfumes favoritos de Angelina Jolie: cuánto salen en Argentina

Estreno de Netflix: de qué se trata Maldita suerte, la película que protagoniza Colin Farrell
Estreno de Netflix: de qué se trata Maldita suerte, la película que protagoniza Colin Farrell

Baby Bandito llegó con una nueva temporada a Netflix y ya es tendencia: de qué se trata
Baby Bandito llegó con una nueva temporada a Netflix y ya es tendencia: de qué se trata

¿Romance a partir de su gira? Con quién estaría iniciando una relación Cazzu

¿Romance a partir de su gira? Con quién estaría iniciando una relación Cazzu

