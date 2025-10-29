Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) detalló cuáles serán los montos de la Tarjeta Alimentar en noviembre. Se trata de la ayuda económica destinada a garantizar el acceso de los niños, niñas y adolescentes a la Canasta Básica de Alimentos. En ese sentido, las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con un solo hijo cobrarán un extra de $52.250, es decir, se mantendrá sin aumentos.