Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) detalló cuáles serán los montos de la Tarjeta Alimentar en noviembre. Se trata de la ayuda económica destinada a garantizar el acceso de los niños, niñas y adolescentes a la Canasta Básica de Alimentos. En ese sentido, las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con un solo hijo cobrarán un extra de $52.250, es decir, se mantendrá sin aumentos.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
Pueden cobrar la Tarjeta Alimentar:
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025
Los montos se mantienen sin cambios respecto del mes anterior, por lo que las cifras vigentes son las siguientes:
- Familias con un hijo o beneficiarias de AUE: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062