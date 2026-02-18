Uno por uno, estos son los autos que correrán en la Fórmula 1 en 2026 El campeonato inicia un ciclo técnico distinto con protagonistas que harán su debut en la máxima categoría. La grilla se amplía y promete un escenario más abierto. Por + Seguir en







La temporada reunirá a 11 estructuras y 22 pilotos en pista.

La temporada 2026 marcará un cambio importante en la grilla con nuevas escuderías y transformaciones técnicas.





Audi ingresará oficialmente como equipo tras la evolución del proyecto Sauber, mientras Cadillac debutará como estructura nueva.





El reglamento introduce una nueva generación de autos con modificaciones en aerodinámica y unidades de potencia.





El campeonato tendrá 11 equipos en pista, configurando una etapa considerada de reinicio competitivo en la Fórmula 1. La Fórmula 1 se prepara para una temporada 2026 que inaugura una nueva era técnica y deportiva, con cambios reglamentarios que modifican el diseño de los monoplazas y el equilibrio entre fabricantes. La presentación progresiva de los autos confirmó una grilla renovada y con protagonistas inéditos.

El reglamento cambió aspectos clave como la arquitectura de los vehículos y las unidades de potencia, lo que obliga a las escuderías a replantear conceptos de ingeniería y rendimiento. Este escenario genera un punto de partida distinto al de los últimos años, con márgenes de desarrollo más abiertos entre los equipos.

La incorporación de nuevas marcas y la reconfiguración de proyectos existentes hacen más amplio el mapa competitivo, en una temporada que reunirá a 11 estructuras y 22 pilotos en pista, cifra que no se veía desde hace más de una década. Con todo esto en mente, cada equipo presentó su interpretación del nuevo reglamento, con propuestas técnicas que buscan adaptarse a un campeonato considerado por especialistas como un reinicio general del orden deportivo.

