Es uno de los mejores deportistas de la historia de Estados Unidos y se deshizo en elogios para Lionel Messi: qué dijo Un múltiple campeón de fútbol americano está disfrutando del Mundial y se rindió ante el nivel que está mostrando el astro argentino. Por Agregar C5N en









Fue figura en la NFL y expresó su admiración por el 10 argentino. NFL

Una leyenda del deporte estadounidense sorprendió con sus elogios hacia Messi.

Sus declaraciones se dieron en un reconocido podcast de fútbol.

También explicó qué es lo que más admira del seleccionado argentino.

Su análisis fue más allá del talento individual y dejó una reflexión sobre los grandes campeones. Tom Brady es el jugador más laureado de la historia del fútbol americano y está siguiendo de cerca la Copa del Mundo que se disputa en su país. A raíz de esto, no dudó en expresar sus elogios a la hora de referirse a Lionel Messi, quien está atravesando su mejor arranque goleador en un Mundial.

El ex mariscal de campo es considerado el mejor de la historia del deporte más popular en Estados Unidos. A lo largo de sus 23 años de trayectoria cosechó un total de 7 títulos de Super Bowl. No solo es el jugador con más trofeos sino que además supera en cantidad de campeonatos a todas las franquicias de la NFL. Por todo esto, resulta una palabra más que autorizada para emitir una opinión sobre otro crack como la Pulga.

Tom Brady en el Mundial junto a su hija. Redes sociales El estadounidense pasó por “Stick to Football”, el podcast en el que participan tres leyendas de la Premier League como Gary Neville, Roy Keane e Ian Wright y habló sobre su admiración por el fútbol y por figuras como el capitán argentino, en una charla que rápidamente se volvió viral.

Qué dijo Tom Brady sobre Messi "Es... increíble. Quiero decir, es... viste... el mejor jugador que alguna vez jugó a este deporte", afirmó Tom Brady al referirse al capitán argentino, a quien elogió por su talento y el impacto que genera dentro del campo de juego. Sin embargo, el ex mariscal de campo aclaró que su admiración no se limita a la figura de Lionel Messi.

Beckham, Messi y Tom Brady juntos en Miami. Redes sociales También resaltó el funcionamiento colectivo del equipo al señalar que "no es como si cada pelota fuera para él. La bola va dando vueltas y, cuando le llega, tiene la oportunidad de tirar; si no le gusta, se la pasa a otro jugador y celebran todos juntos", valoró. Además, el 7 veces campeón del Super Bowl, puso a la Albiceleste un escalón por encima del resto de selecciones y remató: “Veo a muy pocos equipos, como Argentina, que juegan tan bien juntos”.