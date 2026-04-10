10 de abril de 2026 Inicio
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Vivió el descenso de River en primera persona, se retiró y hoy se dedica al campo

Tras dejar la actividad profesional durante la pandemia, el exdefensor paraguayo cambió su rumbo y encontró una nueva ocupación lejos de las canchas.

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De River al campo tras su retiro del fútbol

De River al campo tras su retiro del fútbol

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  • El exjugador paraguayo quedó marcado por una jugada determinante en la serie de Promoción 2011 que derivó en la pérdida de la categoría del club de Núñez.

  • Luego de atravesar uno de los momentos más complejos de su trayectoria, logró reconstruir su camino profesional y continuar compitiendo en distintos equipos.

  • Su carrera incluyó pasos por el fútbol argentino, brasileño y paraguayo, con títulos locales e internacionales pese a los episodios adversos.

  • Tras retirarse a los 32 años en el contexto de la pandemia, decidió volcarse a la ganadería y mantener un vínculo amateur con el deporte.

La carrera de Adalberto Román quedó inevitablemente asociada a uno de los episodios más impactantes del fútbol argentino, cuando fue protagonista de la serie que determinó la pérdida de la categoría de River en 2011. Aquel momento marcó un antes y un después en su recorrido profesional, tanto por la repercusión mediática como por el peso simbólico que adquirió con el paso del tiempo.

Uno de los goles más recordados en Superclásicos.
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Sin embargo, lejos de quedar paralizado por ese hecho, el defensor paraguayo continuó su carrera en distintos clubes y contextos, atravesando experiencias diversas que incluyeron consagraciones y nuevos desafíos. Su trayectoria demuestra una capacidad de resiliencia frente a situaciones adversas dentro del ámbito deportivo.

Con el inicio de la pandemia, su vida tomó un rumbo diferente. La inactividad, sumada a cambios personales, lo llevaron a tomar la decisión de retirarse de manera anticipada y apostar por una actividad completamente distinta, vinculada a sus raíces.

Adalberto Román
El penal cometido en Córdoba fue determinante en la serie de Promoción que derivó en la caída de categoría en 2011.

El penal cometido en Córdoba fue determinante en la serie de Promoción que derivó en la caída de categoría en 2011.

Adalberto Román y su paso por el futbol

El inicio profesional de Román se dio en Libertad de Paraguay en 2006, donde rápidamente logró destacarse, incluso anotando un gol en su debut. Durante su primera etapa en el club acumuló cuatro títulos locales, lo que le permitió dar el salto al fútbol argentino en 2010 tras ser incorporado por River por una cifra superior a los tres millones de dólares.

En su primer torneo con el conjunto de Núñez, el defensor mostró un buen rendimiento e incluso aportó goles, en una campaña en la que el equipo finalizó en el cuarto puesto. No obstante, el panorama cambiaría drásticamente en el semestre siguiente.

Durante la Promoción 2011 frente a Belgrano, protagonizó una acción clave al cometer un penal en el partido de ida en Córdoba, que derivó en la apertura del marcador para el conjunto local en un encuentro que finalizó 2-0. Tras el empate 1-1 en la vuelta, se concretó el descenso, un hecho histórico que lo dejó señalado.

El propio jugador reconoció su responsabilidad en esa jugada, aunque también señaló que los problemas que llevaron a esa situación se habían gestado con anterioridad. A lo largo de su carrera posterior, continuó compitiendo en clubes como Palmeiras, donde descendió pero también se consagró campeón de la Copa de Brasil, y luego regresó a Paraguay para sumar nuevos títulos con Libertad, además de pasos por otras instituciones.

Su vida después del retiro

El retiro de la actividad profesional llegó en el contexto de la pandemia de covid-19, cuando la falta de competencia y cambios en su rutina influyeron en su decisión de dejar el fútbol a los 32 años. Este cierre se dio cuando tenía encaminada su incorporación a un nuevo club en Paraguay.

Lejos de continuar vinculado exclusivamente al deporte, Román optó por regresar a una actividad que conocía desde su infancia. La compra de un campo le permitió dedicarse a la ganadería, un rubro con el que ya tenía experiencia previa y que se transformó en su nueva ocupación principal.

Adalberto Román
Tras dejar el fútbol profesional, mantuvo actividad en ligas regionales mientras desarrolla su trabajo en el ámbito rural.

Tras dejar el fútbol profesional, mantuvo actividad en ligas regionales mientras desarrolla su trabajo en el ámbito rural.

En paralelo, el exdefensor mantiene un vínculo activo con el fútbol a nivel amateur, participando en una liga regional en su país. De este modo, combina su nueva vida en el ámbito rural con la continuidad de su relación con el deporte que marcó su historia.

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