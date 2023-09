Villa volvió a Argentina y hay dudas sobre su futuro en Boca

Después de conocer la condena, Villa se marchó a su Colombia natal y comenzó una disputa legal con la dirigencia del conjunto de La Ribera asegurando que no lo dejaba ejercer su trabajo, ya que no podía competir de forma oficial, aunque desde el club alegan que le brindaron todos los medios para que pueda entrenarse en los establecimientos de la institución.

En medio de ese tiren y afloje, Villa también partió rumbo a Uruguay, España y Turquía donde incluso estuvo a punto de firmar contrato, pero a último momento se cayó la operación, por ello, y con los mercados de pases cerrados, ahora volvió a suelo argentino y se dio a conocer que el motivo está vinculado a Boca.

Sebastián Villa volvió a Argentina, ¿para volver a Boca?

A través de sus redes sociales, Sebastián Villa apareció en sus redes sociales y se mostró de nuevo en Argentina. En dicha publicación, mostró su ubicación, en Puerto Madero, y lo acompañó con la palabra “Dios” y acompañado de una pelota de fútbol, un corazón y un ninja.

Sebastián Villa Instagram

Sin más, generó una duda de qué pasará con su futuro y se rumoreó un posible acercamiento con Boca. Es que, se cree que su llegada fue para intentar arreglar su salida del club y finalizar el vínculo.

En ese punto, los dirigentes del Xeneize tiene en claro que el delantero no va a jugar más en el club, pero también es cierto que no resignarán dinero: el futbolista tiene contrato hasta diciembre de 2024 y que en su vínculo figura una cláusula de salida de 40.000.000 de dólares.

En ese sentido, Chicho Serna fue contundente sobre el futuro del colombiano y Boca: “Al club le corresponde pelear por lo que tiene que pelear. Hasta dónde se va a llegar, no sabemos. Pero el club está parado donde considera que tiene que estar y se defiende como considera. ¿Si me defraudó? Lo que piense personalmente lo hablé con él o lo hablaré. Públicamente no. De este lado me toca mirar que, como jugador, nos dio muchas satisfacciones”.