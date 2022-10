Videos: los goles del triunfo de Newell's ante Boca

En el primer tanto, García aprovechó un pase corto de Luis Advíncula y empezó a correr desde atrás de la mitad de la cancha, venció la marca de Facundo Roncaglia y definió con un fuerte remate al primer palo para dejar sin chances al arquero Agustín Rossi. De esta manera, se despertó la euforia en el conjunto dirigido por Adrián Coria.

Newell's aumentó la ventaja en el marcador con un gran cabezazo de Ditta en las puertas del área chica. El futbolista no fue marcado por ningún jugador rival y concretó su tanto direccionando la pelota al ángulo superior derecho de Rossi, quien se quedó parado ante la sorpresa de la acción. Los cánticos de los hinchas locales fueron una constante en una tarde de fiesta en el Marcelo Bielsa.

Los goles de Newell's contra Boca

Embed ¡Aprovechó el goleador! Juanchón García se la llevó tras un error de Luis Advíncula y sacó un bombazo para el 1-0 de Newell's sobre Boca.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/jkuynF2hA8 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 16, 2022