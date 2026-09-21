21 de septiembre de 2026 Inicio
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Hallazgo histórico en San Pedro: encontraron el colmillo de mastodonte más largo de Sudamérica

La pieza completa de 2,34 metros y con gran preservación, perteneció a un ejemplar de Notiomastodon platensis que habitó la región hace 500 mil años. Especialistas destacan que no existe antecedente de una defensa tan larga y completa en toda la región.

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El Museo de San Pedro sumó una pieza única con el colmillo más extenso de Sudamérica. 

El Museo de San Pedro sumó una pieza única con el colmillo más extenso de Sudamérica. 

El Museo Paleontológico de San Pedro presentó un colmillo de mastodonte de 2,34 metros, el más largo registrado en Sudamérica, encontrado en Bajo del Tala y con una antigüedad estimada de 500.000 años.

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En el marco de una excavación en Bajo del Tala, el Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres” presentó una defensa de Notiomastodon platensis de 2,34 metros, la más extensa registrada en la región.

La pieza, completa y en excelente estado de conservación, supera todos los antecedentes sudamericanos y se convierte en un aporte único para la ciencia. El hallazgo, fechado en unos 500.000 años, refuerza el rol de San Pedro como referente paleontológico y suma un nuevo récord al patrimonio científico argentino.

La pieza encontrada perteneció a un mastodonte que vivió en la región durante el Pleistoceno medio-superior y supera incluso el registro histórico de Florentino Ameghino en 1876, que mencionaba una de 2,05 metros.

Para dimensionar el hallazgo, el equipo del museo comparó la pieza con estudios y colecciones de otros países de la región, como Uruguay, Chile, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, donde existen numerosos registros de colmillos de Notiomastodon.

“En ninguno de los países sudamericanos donde está documentado Notiomastodon platensis, incluyendo sus diferentes nombres históricos, existe una defensa documentada de estas características. Sólo en Colombia (Agualinda, Norte de Santander) existe mención de una defensa de 1,86 metros de largo; una medida todavía muy inferior a la hallada en San Pedro. La enormidad de esta pieza y la que le sigue en tamaño, que también descansa en el Museo Paleontológico de San Pedro, modifican el rango conocido para las defensas desarrolladas por el género Notiomastodon, en Sudamérica”, explicó José Luis Aguilar, director del museo y parte del equipo del hallazgo.

Se trata de una pieza única que supera referencias históricas y confirma que no existen antecedentes similares en la región. Con el hallazgo, el museo sampedrino supera su propio récord, ya que tiene en su colección un "colmillo" de 2,26 metros de longitud hallado hace 20 años, en 2006.

Los mastodontes, parientes lejanos de los elefantes actuales, surgieron en Eurasia hace 20 millones de años y se expandieron a África y América, donde sobrevivieron hasta el Pleistoceno e incluso el Holoceno.

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