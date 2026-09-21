21 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

¿Otro que se va? Un campeón del mundo con Argentina le abrió la puerta de salida a la Selección

La fecha FIFA que marcará la despedida de Lionel Messi también pone sobre la mesa el futuro de varios campeones del mundo que empiezan a evaluar sus últimos pasos con la camiseta argentina.

Por
Sin anunciar su retiro de la selección

Sin anunciar su retiro de la selección, dio a conocer cuáles son sus expectativas.

Redes sociales

Nicolás Tagliafico llegó este lunes a Buenos Aires para sumarse a la convocatoria de la Selección argentina y, en su contacto con la prensa en el aeropuerto de Ezeiza, insistió con su postura luego de la final del Mundial contra España. "En mi etapa final", reconoció cuando le preguntaron en qué momento personal se encontraba.

Almada sufrió un desgarró y estará 21 días afuera de las canchas. 
Te puede interesar:

Se confirmó la grave lesión de Thiago Almada en River: cuántos días estará fuera de las canchas

El lateral izquierdo ya había anticipado semanas atrás que la Copa del Mundo 2026 había sido la última de sus tres participaciones mundialistas. "Lo valoré mucho más, quizás porque fue el último. Creo que fue el último, ya no me da para otro. Sentí que jugué el Mundial antes de empezar el Mundial", había explicado. A eso sumó una reflexión sobre los tiempos de la carrera deportiva: "Físicamente tampoco te da. Uno tiene que empezar a analizar si te vas en el mejor momento o por ahí después no rendís como querés y capaz no te vas vos, y te sacan. Son cosas muy duras y hay que tomárselas con calma".

El nacido futbolísticamente en Banfield tiene 33 años y apuntaría a llegar hasta la Copa América 2028 antes de cerrar su ciclo con la camiseta albiceleste. En ese sentido, dejó en claro que no está pensando en el retiro inmediato. "Tampoco me estoy retirando. Voy a cumplir 34 recién. Quiero seguir el ejemplo del Pupi (Zanetti) con cuarenta, no sé si llego a los 40 tampoco", aclaró con humor.

Tagliafico también se refirió al retiro de Lionel Messi de la Selección. "Es duro siempre cuando pasan estas cosas, pero hay que saber que esta es la realidad, que tarde o temprano iba a pasar. Hay que asimilarlo, trabajar duro para lo que viene, para seguir creciendo como Selección. Pasaron muchos años, 20 años con el mejor jugador", expresó. Su situación física también genera atención, ya que no jugó el último fin de semana con el Lyon ante el Rennes por la Ligue 1 después de un pequeño problema muscular sufrido en la Europa League.

Los partidos amistosos que disputará la Selección argentina

Lionel Scaloni convocó a 37 jugadores para esta ventana FIFA, que incluye tres amistosos y coincidirá con el partido despedida de Lionel Messi. De la nómina será desafectado Thiago Almada, ya que el enganche de River sufrió un desgarro grado 1 en el cuádriceps de la pierna izquierda. Aún no se confirmó si el cuerpo técnico incorporará a un reemplazante.

Los convocados comenzarán a llegar al país este fin de semana y los trabajos grupales arrancarán el martes 22 de septiembre en el predio Lionel A. Messi. Los partidos se jugarán el 30 de septiembre frente a Bolivia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que el 3 de octubre enfrentará a Burkina Faso en el Monumental y finalmente el 6 de octubre cerrará la fecha ante Benín, también en el Monumental.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Atlético de Madrid ganó por 2 a 1 ante el Real Madrid en el Metropilitano.

El estadio volvió a silbar a Julián Álvarez en su ingreso ante Real Madrid, pero los hinchas cambiaron de opinión

Joan Laporta explicó que planear armar un homenaje a Messi luego que finelicen el Spotify Camp Nou, en 2028.

¿Messi vuelve al Barcelona? Joan Laporta confirmó cuándo sería y qué tiene que pasar para que suceda

insolito: futbolista fue atropellado por un rodillo en el calentamiento y se salvo de una fractura

Insólito: futbolista fue atropellado por un rodillo en el calentamiento y se salvó de una fractura

Leo Ponzio perdió su invicto tras tres victorias al hilo en River.
play

Ponzio, tras la caída de River: "El parate es lo que más duele, porque tenés que masticar 21 días la derrota"

River ante Huracán en el Monumental.

Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota ante Huracán

Scaloni volverá a la Argentina por la fecha FIFA de octubre. 

Scaloni habló sobre su futuro y el de la Selección: "No va a ser fácil..."

Rating Cero

“La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, explicó la representante de Cindy Crowford.

Conmoción por la muerte de Presley Gerber, el hijo de la supermodelo Cindy Crawford

Rockstar confirmó que habrá una opción con idioma español para el lanzamiento de GTA VI.

Bombazo: se filtró cuándo será lanzado el esperado modo multijugador de GTA VI

Solange Abraham, campeona de Gran Hermano Generación Dorada.

"Fue lo mejor para los dos", la ganadora de Gran Hermano contó cómo descubrió que su marido era gay

El joven de 22 años le reveló su costado artístico a sus seguidores.

Con guitarra en mano: Felipe Fort se animó a cantar y revolucionó las redes sociales

Adiós a Jorge Zuhair Jury, guionista y hermano de Leonardo Favio. 
play

Dolor en la cultura: falleció el escritor y director Jorge Zuhair Jury, hermano de Leonardo Favio

Stephen King le dio su aval a la adaptación de los cuentos de Mariana Enriquez. 
play

Aprobada por Stephen King: el maestro del terror recomendó la serie basada en relatos de Mariana Enriquez

últimas noticias

Sin anunciar su retiro de la selección, dio a conocer cuáles son sus expectativas.

¿Otro que se va? Un campeón del mundo con Argentina le abrió la puerta de salida a la Selección

Hace 10 minutos
Monteoliva aseguró que el operativo de seguridad por la visita del Papa será el más grande de la historia

El Gobierno prepara "el operativo de seguridad más grande de la historia" para recibir al Papa

Hace 23 minutos
León llegará al país el 8 de noviembre y se irá el 11.

Feriado por la visita del papa León XIV: la definición del Gobierno de cara a la multitudinaria misa

Hace 29 minutos
El sector acumula un descenso de 5,6% en 2026.

La actividad metalúrgica se desploma: cayó en agosto un 3,9% más frente a agosto

Hace 52 minutos
Kicillof aclaróque la candidatura es un resultado, no un punto de partida”.

De cara a 2027, Kicillof advirtió que "la reconstrucción de una alternativa tiene que ser amplia"

Hace 1 hora