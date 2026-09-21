¿Otro que se va? Un campeón del mundo con Argentina le abrió la puerta de salida a la Selección La fecha FIFA que marcará la despedida de Lionel Messi también pone sobre la mesa el futuro de varios campeones del mundo que empiezan a evaluar sus últimos pasos con la camiseta argentina. Por Agregar C5N en









Sin anunciar su retiro de la selección, dio a conocer cuáles son sus expectativas. Redes sociales

Nicolás Tagliafico llegó este lunes a Buenos Aires para sumarse a la convocatoria de la Selección argentina y, en su contacto con la prensa en el aeropuerto de Ezeiza, insistió con su postura luego de la final del Mundial contra España. "En mi etapa final", reconoció cuando le preguntaron en qué momento personal se encontraba.

El lateral izquierdo ya había anticipado semanas atrás que la Copa del Mundo 2026 había sido la última de sus tres participaciones mundialistas. "Lo valoré mucho más, quizás porque fue el último. Creo que fue el último, ya no me da para otro. Sentí que jugué el Mundial antes de empezar el Mundial", había explicado. A eso sumó una reflexión sobre los tiempos de la carrera deportiva: "Físicamente tampoco te da. Uno tiene que empezar a analizar si te vas en el mejor momento o por ahí después no rendís como querés y capaz no te vas vos, y te sacan. Son cosas muy duras y hay que tomárselas con calma".

El nacido futbolísticamente en Banfield tiene 33 años y apuntaría a llegar hasta la Copa América 2028 antes de cerrar su ciclo con la camiseta albiceleste. En ese sentido, dejó en claro que no está pensando en el retiro inmediato. "Tampoco me estoy retirando. Voy a cumplir 34 recién. Quiero seguir el ejemplo del Pupi (Zanetti) con cuarenta, no sé si llego a los 40 tampoco", aclaró con humor.

Tagliafico también se refirió al retiro de Lionel Messi de la Selección. "Es duro siempre cuando pasan estas cosas, pero hay que saber que esta es la realidad, que tarde o temprano iba a pasar. Hay que asimilarlo, trabajar duro para lo que viene, para seguir creciendo como Selección. Pasaron muchos años, 20 años con el mejor jugador", expresó. Su situación física también genera atención, ya que no jugó el último fin de semana con el Lyon ante el Rennes por la Ligue 1 después de un pequeño problema muscular sufrido en la Europa League.

Instagram: /tagliafico3 Los partidos amistosos que disputará la Selección argentina Lionel Scaloni convocó a 37 jugadores para esta ventana FIFA, que incluye tres amistosos y coincidirá con el partido despedida de Lionel Messi. De la nómina será desafectado Thiago Almada, ya que el enganche de River sufrió un desgarro grado 1 en el cuádriceps de la pierna izquierda. Aún no se confirmó si el cuerpo técnico incorporará a un reemplazante.

X: @Argentina Los convocados comenzarán a llegar al país este fin de semana y los trabajos grupales arrancarán el martes 22 de septiembre en el predio Lionel A. Messi. Los partidos se jugarán el 30 de septiembre frente a Bolivia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que el 3 de octubre enfrentará a Burkina Faso en el Monumental y finalmente el 6 de octubre cerrará la fecha ante Benín, también en el Monumental.