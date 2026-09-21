"¡Ya quiere salir caminando!": la Virgen de Luján se movió "sola" en Liniers a dos semanas de la peregrinación

A dos semanas de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, la Virgen de Luján sorprendió al personal del Santuario de San Cayetano en Liniers, el kilómetro cero de la caminata, con un curioso momento: el sábado se movió "sola" hacia el portón abierto de la iglesia. La atajó una persona a metros de la reja tras correr por la vereda para asegurar la estatuilla.
"Esta tarde nos sorprendió la Virgen de Luján, que recibe siempre a los peregrinos en el atrio de San Cayetano, dirigiéndose hacia la puerta", describieron en X desde el propio santuario y concluyeron: "¡Nuestra Madre es peregrina y ya quiere salir caminando!".
En el video difundido se puede ver que la imagen de la patrona de Argentina se encontraba sobre una madera con ruedas, por lo que el movimiento es atribuible a las ráfagas de viento que caracterizaron el tiempo en la provincia de Buenos Aires el último fin de semana. Sin embargo, este dato no hace mella en la fe.
"Ese día no había viento, los árboles y la bandera no se movían, pero la Imagen de María hasta giró para evitar la valla y el árbol, se dirigía a la puerta. Para meditar. Algo nos dice Mamita", señaló un usuario en la misma red social.
Cuándo es la Peregrinación a Luján 2026
La 52° edición de la Peregrinación Juvenil de Luján se realizará durante el fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026. La partida oficial está prevista para las 10 desde el Santuario de San Cayetano. El lema de este año es "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos".
La primera peregrinación fue el 25 de octubre de 1975, cuando un pequeño grupo de aproximadamente 30.000 jóvenes decidió caminar desde el barrio de Liniers hasta la Basílica de Luján bajo el lema "La juventud camina a Luján por la Patria". Esa marcha estuvo impulsada por sacerdotes que buscaban canalizar la energía y la fe de los jóvenes en un contexto social agitado a menos de un año de lo que sería la última dictadura cívico militar argentina.