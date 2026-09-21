21 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

La esposa del presidente de España irá a juicio por tráfico de influencias y malversación

Tras dos años de investigación, la Justicia española dictó la apertura del proceso oral contra Begoña Gómez. Un jurado popular en Madrid examinará las acusaciones por el supuesto uso de su posición para favorecer intereses privados.

Por
Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, junto a su esposa, Begoña Gómez.

La Justicia española ordenó este lunes que la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, vaya a juicio oral por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La mujer, que afronta esta decisión tras una investigación de más de dos años, será juzgada por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid.

Varios videos presentaban a Alemania inmersa en una crisis política y económica.
Te puede interesar:

Alemania: detectaron 47 canales de YouTube con presentadores creados por IA que difunden desinformación política

El magistrado a cargo de la causa, Juan Carlos Peinado, sostiene que la acusada utilizó su condición de esposa del mandatario para beneficiar determinados intereses profesionales. La Fiscalía y los abogados defensores solicitaron la absolución y rechazaron la tesis del instructor judicial.

La causa involucra también a una asistente de la Presidencia en el complejo de La Moncloa, Cristina Álvarez. La funcionaria afrontará el proceso por un presunto delito de malversación vinculado a sus actividades oficiales junto a la esposa del líder socialista.

La investigación judicial comenzó en abril de 2024 a partir de una denuncia de la organización Manos Limpias. La instrucción revisó diversas actividades profesionales de Gómez, con especial foco en sus labores vinculadas a la Universidad Complutense de Madrid.

El Gobierno español rechazó la resolución del magistrado

El Poder Ejecutivo atribuyó este lunes la apertura del juicio oral a una "persecución política". Además, el oficialismo cuestionó la actuación del juez Peinado, porque adoptó esta medida a solo una semana de su jubilación definitiva.

La sede de la Presidencia sostiene que durante la fase de investigación "ha quedado clara y demostrada" la inocencia de la esposa del mandatario. Asimismo, el entorno del presidente confía "en que así quedará también demostrado en el juicio".

Noticias relacionadas

cnn y otros dos medios estadounidenses demandaron a donald trump por vetarles el ingreso a la casa blanca

CNN y otros dos medios estadounidenses demandaron a Donald Trump por vetarles el ingreso a la Casa Blanca

El pesquero quedó inclinado y con agua sobre la cubierta, pero logró mantenerse a flote y llegar a puerto.

Impactante video: un carguero chocó contra un pesquero chino en el estrecho de Singapur

Nepal, afectado por las inundaciones.

Inundaciones en Nepal: ya hay más de 1.400 muertos, 5.700 desaparecidos y siguen las tareas de rescate

Los agresores se habían concentrado en el puerto para impedir el ingreso de miembros de la organización Negu Gorriak/Derecho a Techo.

Descontrol en Ceuta: manifestantes destrozaron el auto de una diputada y quisieron linchar a sus ocupantes

Friedrich Merz, canciller de Alemania.

Alemania: la extrema derecha logró otro triunfo clave, pero la izquierda se impuso en Berlín

Lula Da Silva / Flávio Bolsonaro

Elecciones en Brasil: un informe de inteligencia advierte sobre un riesgo crítico de interferencia de Estados Unidos

Rating Cero

Le inhabilitaron la licencia de conducir a Mauro Iacardi después de cometer una infracción de tránsito.

Mauro Icardi perdió la licencia de conducir después de un video polémico con la China Suárez

Solange Abraham ganó Gran Hermano Generación Dorada.

El festejo a lo Messi de Sol Abraham con el trofeo de Gran Hermano: Generación Dorada

La madre de la cantante volvió a aparecer en redes sociales.

Apareció la madre de Tini Stoessel tras la polémica y los fanáticos estallaron de furia por su posteo

“Cada vez que se acerque el 21 va a volver a pensar y vas a extrañarlo como loca”, indicó Maru Botana.

El desgarrador posteo de Maru Botana a 18 años de la muerte de su hijo Facundo: "No es nada fácil, pero vas a poder"

Fueron novios durante un tiempo, se distanciaron y podrían volver a encontrarse.

Fue uno de los grandes romances de 2026, se separaron de forma sorpresiva pero ya tendrían fecha de regreso

La reflexión llegó acompañada de una cuota de autocrítica.

Graciela Alfano hizo una confesión sobre los hombres que pasaron por su vida y llamó la atención: "Ninguno se tomó el trabajo de..."

últimas noticias

Cataratas del Iguazú en Misiones.

Super Niño: la crecida del río Iguazú llegó a las Cataratas y el mar avanza sobre Monte Hermoso

Hace 13 minutos
El servicio de internet satelital de SpaceX dio marcha atrás.

Starlink dio marcha atrás y restableció la velocidad plena en sus planes residenciales

Hace 15 minutos
María Silvia Mitrovich, Marta Noemí Mitrovichde y Nancy Marina Yovanovich.

Entregó sus ahorros a cambio de una "limpieza energética", fue estafada y se mató: piden juicio para las tres acusadas

Hace 26 minutos
Calendario de feriados 2026: cuáles son las fechas previstas y qué celebraciones tendrán alcance local. 

Decretan feriado para el martes 29 de septiembre en 2026: a qué se debe

Hace 33 minutos
León llegará al país el 8 de noviembre y se irá el 11.

Feriado por la visita del papa León XIV: la definición del Gobierno de cara a la multitudinaria misa

Hace 34 minutos