La esposa del presidente de España irá a juicio por tráfico de influencias y malversación Tras dos años de investigación, la Justicia española dictó la apertura del proceso oral contra Begoña Gómez. Un jurado popular en Madrid examinará las acusaciones por el supuesto uso de su posición para favorecer intereses privados. Por Agregar C5N en









Pedro Sánchez, junto a su esposa, Begoña Gómez.

La Justicia española ordenó este lunes que la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, vaya a juicio oral por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La mujer, que afronta esta decisión tras una investigación de más de dos años, será juzgada por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid.

El magistrado a cargo de la causa, Juan Carlos Peinado, sostiene que la acusada utilizó su condición de esposa del mandatario para beneficiar determinados intereses profesionales. La Fiscalía y los abogados defensores solicitaron la absolución y rechazaron la tesis del instructor judicial.

La causa involucra también a una asistente de la Presidencia en el complejo de La Moncloa, Cristina Álvarez. La funcionaria afrontará el proceso por un presunto delito de malversación vinculado a sus actividades oficiales junto a la esposa del líder socialista.

Redes sociales La investigación judicial comenzó en abril de 2024 a partir de una denuncia de la organización Manos Limpias. La instrucción revisó diversas actividades profesionales de Gómez, con especial foco en sus labores vinculadas a la Universidad Complutense de Madrid.

El Gobierno español rechazó la resolución del magistrado El Poder Ejecutivo atribuyó este lunes la apertura del juicio oral a una "persecución política". Además, el oficialismo cuestionó la actuación del juez Peinado, porque adoptó esta medida a solo una semana de su jubilación definitiva.