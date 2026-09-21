La esposa del presidente de España irá a juicio por tráfico de influencias y malversación

La Justicia española ordenó este lunes que la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, vaya a juicio oral por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La mujer, que afronta esta decisión tras una investigación de más de dos años, será juzgada por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid.
El magistrado a cargo de la causa, Juan Carlos Peinado, sostiene que la acusada utilizó su condición de esposa del mandatario para beneficiar determinados intereses profesionales. La Fiscalía y los abogados defensores solicitaron la absolución y rechazaron la tesis del instructor judicial.
La causa involucra también a una asistente de la Presidencia en el complejo de La Moncloa, Cristina Álvarez. La funcionaria afrontará el proceso por un presunto delito de malversación vinculado a sus actividades oficiales junto a la esposa del líder socialista.
La investigación judicial comenzó en abril de 2024 a partir de una denuncia de la organización Manos Limpias. La instrucción revisó diversas actividades profesionales de Gómez, con especial foco en sus labores vinculadas a la Universidad Complutense de Madrid.
El Gobierno español rechazó la resolución del magistrado
El Poder Ejecutivo atribuyó este lunes la apertura del juicio oral a una "persecución política". Además, el oficialismo cuestionó la actuación del juez Peinado, porque adoptó esta medida a solo una semana de su jubilación definitiva.
La sede de la Presidencia sostiene que durante la fase de investigación "ha quedado clara y demostrada" la inocencia de la esposa del mandatario. Asimismo, el entorno del presidente confía "en que así quedará también demostrado en el juicio".