Video: Alex Albon chocó a Franco Colapinto de atrás y le arruinó la carrera

El piloto argentino había hecho una gran largada y otro buen relanzamiento tras el choque de Oscar Piastri en la primera vuelta del Gran Premio de Azerbaiyán, pero, tras su primera parada en boxes, su excompañero en Williams lo tocó cuando peleaban por las últimas posiciones. Afortunadamente, pudo seguir.

Tras el toque

Tras el toque, Colapinto hizo un trompo y pegó contra las protecciones.

Franco Colapinto no tiene suerte este fin de semana en Bakú: tras el incidente durante la clasificación que lo dejó afuera en Q1, este domingo sufrió un choque desde atrás por parte de su excompañero en Williams, Alex Albon, que, aunque lo dejó seguir, le arruinó la carrera que venía haciendo en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Ilusión en el Alpine de Colapinto: así son las nuevas reglas de la Fórmula 1 para 2026

El piloto argentino de Alpine había hecho una buena largada y otro buen relanzamiento luego de que el choque de Oscar Piastri en la primera vuelta provocara la intervención del Safety Car; de hecho, en un momento llegó a ubicarse en la posición 13.

Pero en la vuelta 17, después de una parada en boxes, Colapinto salió a la pista por delante de Albon, que venía último. En una curva, el tailandés lo tocó desde atrás y lo desestabilizó. El Alpine hizo un trompo, quedó mirando en sentido contrario y demoró en retomar la carrera.

Tras el incidente, Colapinto siguió en competencia, pero desde la última posición y con bastante distancia respecto a sus competidores. Por su parte, Albon recibió una penalización de 10 segundos.

