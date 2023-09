Video: Varsky no se pudo contener e insultó a Lionel Messi después del gol a Ecuador Instagram @jpvarsky

En continuidad con la incredulidad sobre lo que acababan de ver, Varsky agregó entre risas: “Qué hijo de mil p... que es”. “Es un hijo de p..., b... Perdón Leo, te amo, pero sos un hijo de p...”.

Ante la magnitud de su declaración, Varsky tomó la palabra, citó la publicación de su dupla de transmisión y aclaró: “¡Perdón familia Messi! No se lo tome personal, Celia. ¡Me salió del alma!”.

Alarma en la Selección: Lionel Scaloni puso en duda la presencia de Messi ante Bolivia

Tras la victoria de la Selección argentina frente a Ecuador, Lionel Scaloni puso en duda la presencia de Messi ante Bolivia y se encendieron las alarmas. El rosarino pidió el cambio cerca del final del partido, situación que llamó la atención de todos. El entrenador de Argentina confirmó que se le realizarán estudios para determinar los pasos a seguir.

Argentina arrancó con el pie derecho rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, al final del encuentro la salida de Lionel Messi sorprendió a los hinchas. En conferencia de prensa, el técnico de la Selección explicó el porqué de la decisión y sembró más dudas.

Conferencia Scaloni El entrenador habló sobre Lionel Messi.

"No sé que tiene Lionel. Me pidió el cambio, no fue que yo decidí sacarlo. Veremos cuando este viernes le hagan estudios si está para viajar a Bolivia", advirtió Scaloni, por ende la presencia del capitán argentino en La Paz a 3.650 metros de altura es un gran desafío en las eliminatorias el martes próximo.

"Allá van a jugar los que mejor estén. Pero no fue que hoy reservamos a algunos jugadores pensando en Bolivia. Es inútil ponerse a hablar de la altura. Iremos con lo mejor que esté disponible y listo", aclaró Scaloni en la conferencia postpartido.

Además, Lionel Messi pudo hablar con la prensa y respondió ante los interrogantes por su temprana salida: Estaba un poco cansado, se dio así, seguramente no será la última vez que empiece a salir durante los partidos".