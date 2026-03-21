Independiente y Racing se enfrentan a Talleres y Belgrano por el torneo Apertura 2026 De cara al tramo final de la fase regular del campeonato, el Rojo recibe a Talleres desde las 20 y la Academia visitará a Belgrano a partir de las 22.15. Por + Seguir en







Independiente y Racing animan el supersábado de acción

Independiente y Racing serán los principales animadores de este sábado de mega acción por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, que ya entra en la recta final pensando en lo que serán los octavos de final.

Envuelto en una irregularidad que caracteriza fuertemente al equipo de Gustavo Quinteros, el Rojo buscará finalmente afianzarse de cara a los mata a mata. En sus últimas tres presentaciones, los de Avellaneda mostraron todas sus caras: venció 2-0 a Central Córdoba, empató en un vibrante 4-4 ante Unión y cayó 2-1 frente a Instituto, por lo que se espera que el duelo de esta noche encamine la clasificación teniendo en cuenta que ambos equipos están solo a un punto de diferencia en la tabla.

Del otro lado, Talleres arriba tras igualar 0-0 frente a Belgrano en una nueva edición del clásico cordobés, que ya acumula siete empates consecutivos. El equipo dirigido por Carlos Tevez dejó atrás el complicado 2025, en el que peleó por la permanencia hasta el final, y en este torneo se ilusiona con dar pelea por el título. Con una estructura más sólida, intentará sumar en Avellaneda para seguir prendido en la lucha por el Apertura.

Por otra parte, Belgrano recibirá a los de Gustavo Costas, que de a poco también van sellando la clasificación. En cuanto a los nombres, es un hecho que Marco Di Césare y Marcos Rojo seguirán en el banco, mientras que Matías Zaracho no estará en el partido por lesión. Se espera que su variante, en tanto, sea Bruno Zuculini, de acuerdo a una de las últimas prácticas en el Cilindro.