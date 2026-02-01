Fue protagonista de una de las novelas más polémicas del mercados de pases en Argentina y aseguró: "Tengo códigos" El jugador estuvo a punto de cambiar de club, pero finalmente las dirigencias no llegaron a un acuerdo y se mostró molesto por los rumores. "Fueron días muy difíciles por todo lo que se dijo", reconoció. Por + Seguir en







El jugador rompió el silencio tras su frustrado pase.

Jhohan Romaña protagonizó una de las situaciones más polémicas de este mercado de pases.

River quiso comprarle su pase a San Lorenzo, pero finalmente las negociaciones se cayeron.

El defensor colombiano rompió el silencio y expresó fastidio por las versiones que circularon.

"Yo tengo códigos y sigo con mi mente acá. Yo nunca he presionado para salir como se dijo", afirmó. River consiguió grandes incorporaciones este mercado de pases, como la llegada del ecuatoriano Kendry Páez, pero también tuvo algunas frustraciones. Una de ellas vino cargada de polémica y fue la "novela" que protagonizó Jhohan Romaña, quien finalmente se quedó en San Lorenzo y no fue a Núñez.

El defensor colombiano era una de las pretensiones de Marcelo Gallardo, pero no se llegó a un acuerdo. El presidente del Ciclón, Sergio Constantino, argumentó que las ofertas formales que recibieron por el jugador no estaban alineadas con "el precio que pretende el club".

Sin embargo, Romaña rompió el silencio tras la victoria ante Gimnasia de Mendoza y dio su propia versión de los hechos. "Fueron días muy difíciles para mí y para mi familia por todo lo que se dijo. Yo tengo códigos y sigo con mi mente acá. Yo nunca he presionado para salir como se dijo", afirmó.

romaña maravilla martinez "Yo siempre voy a optar por lo que sea mejor para el club. Tuve una oferta muy grande que a mí y a mi familia nos cambiaba la vida, pero me quedé y quiero seguir peleando. Yo tengo códigos, sé lo que hablé y lo que dije. Y bueno, a veces uno se cree un superhéroe, pero no", agregó.

"Estoy contento por estar acá, por el triunfo y por el respaldo del entrenador. Yo creo que fue una persona clave para que yo hoy en día tenga la cabeza acá. Espero poder cosechar triunfos con San Lorenzo, que fue lo que prometí", concluyó el colombiano.