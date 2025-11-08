8 de noviembre de 2025 Inicio
A qué hora corre Franco Colapinto la sprint y la clasificación del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

Después de haber sido confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026, el pilarense buscará subir peldaños tras el 16° puesto en la qualy para la primera carrera del fin de semana. A partir de las 15, buscará mejorar su lugar para el evento principal del domingo.

Colapinto largará 16° en la Sprint.

Franco Colapinto volverá al circuito de Interlagos este sábado en el marco del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, donde largará 16° en la Sprint y también afrontará la clasificación para la carrera del domingo.

El oriundo de Pilar seguirá en 2026.
El mensaje de Colapinto para los argentinos: "Es un honor representarlos..."

Si bien hubo acción en la pista, la gran noticia del fin de semana fue el anuncio de la renovación con Alpine para la temporada 2026. A las 10:43 de la mañana, la escudería francesa confirmó la continuidad del argentino con un emotivo posteo y generó una enorme alegría para los fanáticos que se encuentran en el país, como así también para los que fueron a apoyarlo a Brasil.

En lo que tiene que ver con las carreras, Colapinto completó la primera práctica libre, donde terminó en el 16° puesto con su marca de 1:11.160 (+1.185), y luego afrontó la clasificación de la Sprint, la carrera de menor vueltas pero que también suma para la general.

Allí también se ubicó 16° tras no haber podido superar la Q1. Con un tiempo de 1:10.441, el bonaerense quedó eliminado en la primera serie por media décima, y fue más lento que su compañero en Alpine, Pierre Gasly, que saldrá desde el puesto 13.

“La qualy fue complicada. La verdad que los viernes me cuestan últimamente. Estoy un poco caliente. Pero, en general, hay más performance que en carreras anteriores. Eso es bueno”, aseguró el flamante piloto titular de Alpine en 2026, quien quedó a 0.060 del 15° puesto que firmó en la SQ1 Andrea Kimi Antonelli con Mercedes para avanzar al siguiente corte.

Colapinto San Pablo

Fórmula 1: a qué hora y cómo ver en vivo en Gran Premio de Brasil

El próximo fin de semana, la Fórmula 1 se mudará al sur del continente americano por lo que la 21° fecha será en el Gran Premio de Brasil del 7 al 9 de noviembre y se podrá ver en Disney + Premium y Fox Sports.

Sábado 8 de noviembre

  • Sprint: 11
  • Clasificación: 15

Domingo 9 de noviembre

  • Carrera: 14
