Escándalo en la Premier League: confirmaron el error del VAR en el gol del Manchester City ante el United El comité arbitral inglés Pro Referees consideró que hubo un “error de juicio” en lo que fue la interpretación de la jugada del tanto de Erling Haaland por la posición de Enzo Fernández. Por Agregar C5N en









La polémica jugada del Manchester City. Redes sociales

El comité arbitral inglés Pro Referees reconoció que en el gol de Erling Haaland que le dio la victoria al Manchester City por sobre el Manchester United en Old Trafford hubo un “error de juicio”. El organismo sostuvo que el VAR debió recomendar la revisión de la posición de Enzo Fernández.

Todo ocurrió a los 60 minutos del partido cuando el City jugaba con un jugador menos por la expulsión de Phil Foden a pocos minutos del inicio del partido. Fue el futbolista Josko Gvardiol avanzó por la izquierda y lanzó un centro al área. Haaland apareció por detrás y convirtió.

A los pocos segundos de marcar el gol, el línea levantó la bandera para marcar el offside. Fue entonces cuando comenzaron a revistar si el que marcó el tanto estaba habilitado y el árbitro Michael Oliver dio el gol, al revelar que estaba habilitado.

Sin embargo, el debate llegó después cuando se revisó que la posición de Enzo Fernández estaba fuera de fuego, el VAR entendió que el argentino no llegó a jugar la pelota y dio el gol. Pero luego comenzaron a analizar desde terminados lados y confirmaron que participó en la jugada.

Por eso, Pro Refeerees explicó: “En el mismo ataque, se estableció que Enzo Fernández no jugó el balón, por tanto, cualquier falta de fuera de juego es subjetiva. Sin embargo, en esta ocasión, el VAR no reconoció el probable impacto de su posición y debería haber recomendado una revisión en el campo”.

Pro Referees informó que se comunicaron con el club local: “Nos hemos puesto en contacto con el Manchester United esta tarde para reconocer lo que consideramos un error de juicio. Se llevará a cabo una revisión del incidente”. Así fue el gol de Haaland que debió ser anulado por el VAR por la posición de Enzo Fernández La Premier League emitió un comunicado disculpándose con el Manchester United, por el error grave del árbitro y el VAR, en el gol del Manchester City que era fuera de lugar. “Fue un error de juicio”60’ gol de Haaland para el 1-0 pero Enzo Fernández, que estaba adelantado, va a… pic.twitter.com/hSQWspZlwk — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) September 14, 2026 Noticia en desarrollo.-