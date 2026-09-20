El keniata Bethwel Kibet Chumba es el ganador de los 42K de Buenos Aires El africano fue el primero en llegar a la meta luego de 2 horas y ocho minutos. La 42ª edición de la maratón reunió a más de 16.000 corredores en las calles porteñas. Por Agregar C5N en









La Maraton de 42k en Buenos Aires generó un gran caos en el tránsito de la Ciudad

El keniata Bethwel Kibet Chumba se coronó como el ganador de la Maratón de Buenos Aires de 42k luego de dos horas, ocho minutos de actividad por todas las calles de la Ciudad. El ruandés John Hakizimana terminó en el segundo lugar y el podio lo completó Felix Kiptoo Kirwa, también de Kenia.

La 42° edición del evento internacional contó con la participación de más de 16.000 corredores de 64 países y que tuvieron como punto de largada en el cruce de las avenidas Presidente Figueroa Alcorta y Dorrego, en el barrio de Palermo, a las 7 de la mañana.

Desde los primeros metros del recorrido, Chumba se metió entre los primeros puestos y logró hacer la diferencia con su estrategia administrando las energías durante el paso por los puntos emblemáticos de la capital argentina sin ceder metros ante sus perseguidores inmediatos.

Bethwel Kibet Chumba se quedó con el primer puesto luego de dos horas, ocho minutos y 28 segundos, mientras que el ruano lo hizo en dos horas, 8 minutos y 39 segundos, en tanto Kirwa se quedó con el tercer lugar tras correr 2 horas, 10 minutos y 24 segundos.

El keniano Bethwel Kibet Chumba es el ganador de los 42K de Buenos Aires. https://t.co/yfHf9k5djj pic.twitter.com/MvmBY4SOsC — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 20, 2026 En lo que respecta a los argentinos, Ignacio Erario se consagró campeón nacional al completar la prueba en 2 horas, 16 minutos y 42 segundos. Lo siguió Ignacio Reyes, que finalizó la carrera con un registro de 2 horas, 21 minutos y 46 segundos. Mientras que Esteban Angulo quedó tercero entre los argentinos, tras completar el recorrido en 2 horas, 23 minutos y un segundo.

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