Leonardo Ponzio, tras la caída de River: "El parate es lo que más duele, porque tenés que masticar 21 días la derrota" El director técnico del Millonario lamentó sufrir su primera derrota al mando del equipo en el Monumental, advirtió que hay aspectos por corregir y expresó su dolor por tener que afrontar un parate de tres semanas tras el 2-1 en contra. Por Agregar C5N en









Leo Ponzio perdió su invicto tras tres victorias al hilo en River.

El entrenador de River, Leonardo Ponzio, sufrió su primera derrota al mando del equipo Millonario al caer por 2 a 1 frente a Huracán en el Monumental, en el marco de la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Tras el traspié, el DT realizó un análisis del partido, advirtió que hay aspectos por corregir y expresó su dolor por tener que afrontar un parate de tres semanas: "Es lo que más duele, porque tenés que masticar 21 días la derrota", confesó.

En conferencia de prensa, el exfutbolista señaló: "Se dio lo que queríamos proponer, siguiendo nuestras intenciones de siempre en el Monumental, atacando continuamente. Por momentos estuvimos bien, con situaciones de gol, y por momentos el rival se defendió con casi seis defensores atrás, y se hace difícil entrar. En situaciones de gol fuimos superiores, pero hay algunas cuestiones para corregir".

Además, añadió: "Queríamos proponer lo de siempre en el Monumental, de atacar continuamente. Por momentos estuvimos bien, hubo situaciones de gol. Tuvimos un rival que supo defenderse con casi seis jugadores y se hace difícil entrar. En situaciones de goles fuimos superiores pero hay cuestiones que corregir".

"EL PARATE DE 21 DÍAS TRAS LA DERROTA ES LO QUE MÁS NOS DUELE"



La palabra de Leo Ponzio luego del River 1-2 Huracán en el Monumental. pic.twitter.com/L554TjjwAE — TyC Sports (@TyCSports) September 20, 2026 "El parate es lo que más duele, porque tenés que masticar 21 días una derrota. Pero te fortalece para trabajar. Me caracteriza lo que se vio: un River donde todos atacan y todos defienden y el protagonismo se lo lleven todos, que uno juegue para el otro. Los rangos están bien puestos, qué te puede dar cada uno, y que se tome para mejorar al equipo. Se favorecen entre sí jugando. No me voy a ir de lo que dije. Y de lo que uno inculca es cómo me gusta vivirlo. El resultado marcará si se ve algo, pero la intención es lo que pide el mundo River", expresó Ponzio.

En el mismo sentido, describió la planificación del Millonario de cara a partidos clave que definirán su futuro el año que viene: "Son importantes estos meses que quedan para proyectar el 2027. A la gente le digo lo mismo que a los muchachos: vamos a transmitir todo lo que la gente te va a devolver. La gente, te hizo un gol, y sigue estando porque ve ese reflejo. Cuando no marquemos esa tendencia, la gente reprochará porque es normal".