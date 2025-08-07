7 de agosto de 2025 Inicio
Video: el tremendo caño de Ciro Messi que hizo delirar a los hinchas de Inter Miami

El hijo más chico de la Pulga y Antonela Roccuzzo desplegó toda su habilidad con la pelota, tras la clasificación de Las Garzas a los cuartos de final de la Leagues Cup.

Por
Sin Messi en cancha

Sin Messi en cancha, Inter Miami le ganó a Pumas y Ciro se divirtió en el campo de juego

Inter Miami logró avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup con una contundente victoria frente a Pumas de México, pero tras ello, quien se llevó todas las miradas fue el hijo más chico de Lionel Messi, Ciro, que desplegó todas sus habilidades dentro del campo de juego.

Este futbolista fue varios años compañero de Messi en el Barcelona.
En redes sociales, se viralizaron dos jugadas del más pequeño de la familia Messi – Roccuzzo. El niño hizo delirar a los hinchas de Las Garzas, que se llenan de ilusión cada vez que observan al chico con la camiseta del club y deja en claro que heredó los mismos dotes que su padre.

El primer video que trascendió fue Ciro tirando un caño de lujo, en un mano a mano con otro nene que cae al suelo y sonríe. Luego, el hijo del 10 continúa con el balón en el pie y ante la salida de otro contrincante lo sobrepasa con total naturalidad y moviéndose con una coordinación y estilo que no tardaron en recordar al 10 argentino.

Aunque es diestro, a diferencia de su papá, los gestos técnicos, los amagos cortos, el trote y la forma de llevar la pelota dejaron a más de uno con la boca abierta.

En el otro clip también se lo puede ver recuperar la pelota al borde del área grande, encara para dentro de la misma y ante la salida de un compañero adelanta la redonda, pero este lo sigue por todo el ancho del campo, lo vuelve a dejar atrás y define al segundo palo, bien esquinado.

Embed - De tal palo, tal astilla: Ciro Messi volvió a deslumbrar a todos con sus jugadas | #c5n #noticias #Messi #ciromessi
@c5n

De tal palo, tal astilla: Ciro Messi volvió a deslumbrar a todos con sus jugadas | #c5n #noticias #Messi #ciromessi

sonido original - c5n - c5n

Inter Miami ganó y clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup

Si bien Lionel Messi no pudo jugar por una lesión muscular, Inter Miami venció 3 a 1 a Pumas de México y se metió en la siguiente ronda de la Leagues Cup

Los goles del equipo de Florida fueron obra de Rodrigo de Paul, Luis Suárez y el cordobés Tadeo Allende, en una jornada que combinó fútbol de alto vuelo con un gran espectáculo en las tribunas.

El próximo partido de Las Garzas será el domingo 10 de agosto a las 21 contra Orlando City correspondiente por la MLS en el Exploria Stadium.

