Día de las Infancias: Grupo Indalo realizó una jornada especial en el Circo Rodas para 800 chicos

La iniciativa del área de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) permitió a niñas y niños de distintos espacios comunitarios disfrutar de una tarde inlvidable.

En el marco del Día de las Infancias, el área de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de Grupo Indalo realizó este domingo una jornada especial en el Circo Rodas , de la que participarán 800 niñas y niños pertenecientes a distintos espacios comunitarios .

La iniciativa tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro y recreación, garantizando el acceso a una experiencia cultural y de entretenimiento que, para muchos de los chicos y chicas que participaron, fue la primera vez que asistieron a un circo .

La actividad se desarrolló en un contexto social y económico complejo, en el que el acceso a propuestas recreativas y culturales se vuelve cada vez más difícil para muchas familias. Frente a esta realidad, RSE de Grupo Indalo impulsó una jornada especialmente pensada para que los chicos pudieran disfrutar de una tarde diferente, llena de alegría, sorpresas y emoción.

El derecho al juego, a las actividades recreativas y a participar de la vida cultural y artística son reconocidos en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño como fundamentales de las infancias. Una Encuesta reciente sobre Condiciones de Vida de la Niñez y Adolescencia realizada por UNICEF reveló que solamente seis de cada diez chicos y chicas de entre 5 y 17 años utilizan parte de su tiempo libre para jugar.

En este sentido, desde RSE de Grupo Indalo destacamos que el juego, la recreación y el acceso a propuestas culturales son espacios fundamentales para el desarrollo de las infancias , ya que permiten aprender, fortalecer vínculos, compartir experiencias y desarrollar habilidades para la vida.

Una tarde para compartir

De la jornada participaron niñas y niños de distintos espacios comunitarios, entre ellos:

Fundación Boca.

Esperanza Kilme.

Sueños de Esperanza.

Comedor Mi Placita.

Club de Barrio “Los Gauchitos”.

Hogar de Niños Cobijando el Futuro.

Para hacer posible el traslado de los chicos hasta el Circo Rodas, Fundación Flecha Bus acompañó la iniciativa aportando su colaboración en materia de transporte y logística, convirtiéndose en un actor fundamental para que los participantes pudieran ser parte de esta experiencia.

La jornada buscó mucho más que ofrecer una función de circo: propuso generar un momento de encuentro, diversión y disfrute compartido, acercando una experiencia cultural a cientos de niñas y niños.

Con esta acción, RSE de Grupo Indalo reafirmó su compromiso con las infancias y con la generación de oportunidades que promuevan la inclusión, el encuentro y el acceso a experiencias recreativas y culturales.

Porque celebrar las infancias también significa crear oportunidades para jugar, emocionarse, compartir y soñar.