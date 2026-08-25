La advertencia de la FIA por el ataque en redes a los comisarios tras la sanción contra Franco Colapinto

La respuesta llegó después de las críticas de uno de los principales patrocinadores del argentino. “El desacuerdo con las decisiones es parte del deporte, pero nunca debe justificar amenazas o ataques personales”, indicaron.

La sanción que recibió Franco Colapinto despertó grandes polémicas e indignación al punto que un patrocinio del argentino criticó a la FIA y estos salieron a responderles. “El desacuerdo con las decisiones es parte del deporte, pero nunca debe justificar amenazas o ataques personales”, indicaron.

Colapinto fue despojado de un legítimo premio y se lo dieron a Verstappen: qué pasó

El piloto de Alpine recibió dos sanciones importantes en Zandvoort. La primera fue por un adelantamiento a Yuki Tsunoda instantes después del fuerte accidente de Max Verstappen al final de la primera vuelta, lo que terminó con un drive through. Arvid Lindblad recibió la misma sanción tras adelantar a Pierre Gasly en las mismas condiciones. La segunda fue la sanción de 10 segundos por una nueva infracción bajo bandera amarilla , aunque ya no influyó en su resultado final, donde terminó 14°.

A raíz de ello, Sean Summers, Chief Marketing Officer de Mercado Libre, principal patrocinador de Colapinto en la Fórmula 1, expresó en la red social X su disconformidad con lo ocurrido el domingo en Zandvoort. “ Los comisarios están destruyendo la integridad de la F1. Esta temporada están demostrando ser terribles y están influyendo en los resultados de las carreras. ¿Incompetencia? ¿Deshonestidad? ¿Ambas? Hay algo seriamente roto en la cultura de esa organización”, criticó.

Tras ello, la Federación, que creó la campaña United Against Online Abuse para combatir el abuso en línea en el deporte, indicó estar estudiando opciones legales. “Al término del Gran Premio de los Países Bajos, los comisarios de la FIA fueron objeto de mensajes de odio en línea después de aplicar sanciones deportivas conforme al reglamento ”, sostuvieron.

“La coalición United Against Online Abuse condena todas las formas de odio y acoso. Es normal no estar de acuerdo con ciertas decisiones en el deporte, pero eso no debe justificar en ningún caso amenazas o ataques personales ”, agregaron.

La explicación de Colapinto tras la dura sanción en el Gran Premio de Países Bajos

Apenas fue informado de la sanción, tanto Franco Colapinto como su ingeniero, Stuart Barlow, mostraron su descontento por radio. “Por el amor de Dios. ¿Qué se suponía que debía hacer ahí? No puedo hacer nada. Los autos chocaron y solo los esquivé”, explicó el número 43 y su el ingeniero indicó: “Lo sé, amigo, es muy, muy duro. Lindblad tuvo lo mismo adelante, así que el auto delante de ti, Lindblad, él también fue perjudicado una vez”.

Además de la sanción en la carrera, la FIA también le quitó dos puntos en la Superlicencia a Franco Colapinto. Un castigo polémico para el argentino en el GP de Países Bajos, en lo que fue la última carrera en el circuito de Zandvoort.

Tras bajarse del auto, frente a la prensa Colapinto consideró que fue una penalización “extremadamente dura para las condiciones que había”: “Si bien las reglas son las reglas también se puede tomar un poco de margen y flexibilidad. Era mucho más peligroso clavar los frenos en la mitad de la recta y no terminar el sobrepaso que estaba haciendo cuando llega una bandera amarilla súper tarde”.