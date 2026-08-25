Franco Colapinto fue despojado de un legítimo premio y se lo dieron a Max Verstappen: qué pasó En medio de la polémica por la sanción en el Gran Premio de Países Bajos, la Fórmula 1 apuntó contra el argentino que había sido elegido por los fanáticos con el 56% de los votos. Por Agregar C5N en









El público eligió el sobrepaso de Colapinto en Bélgica como el mejor, pero la FIA premió a Verstappen por su accionar en Hungría. @AlpineF1Team

El Gran Premio de Países Bajos seguramente será uno de los fines de semanas que quedarán en el olvido para Franco Colapinto. Es que, luego de haber recibido la doble sanción que lo dejó fuera de la competencia para sumar puntos ahora la FIA le quitó un premio legítimo que había logrado gracias a la votación del público.

Los fanáticos votaron por la mejor maniobra y la del pilarense en el circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica fue la preferida quedándose con el 56% de los votos. En aquella oportunidad, el piloto con el número 43 consiguió superar a Liam Lawson y a Pierre Gasly, en una secuencia que rápidamente se transformó en una de las imágenes destacadas del mes.

Sin embargo, cuando llegó el momento de entregar oficialmente el galardón, la Fórmula 1 se lo entregó a Max Verstappen por su adelantamiento a Lewis Hamilton durante el Gran Premio de Hungría. El neerlandés había terminado segundo en la votación popular, con apenas el 37%, pero finalmente se quedó con el reconocimiento.

One of the sends of this season, or any season!



Max Verstappen is your winner of the Overtake Of The Month award for July! #F1 @cryptocom pic.twitter.com/IJKfezbySv — Formula 1 (@F1) August 22, 2026 Por qué la Fórmula 1 eligió el adelantamiento de Verstappen por sobre el de Colapinto Si bien el adelantamiento de Franco Colapinto en Bélgica fue el más votado por el público y recibió el 56% por sobre el 37% del de Max Verstappen el Hungría, la Fórmula 1 le dio el premio al neerlandés y explicó por qué hizo el cambio sorpresivo.