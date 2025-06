Video: así fue el sobrepaso de Colapinto a Ocon en el final del Gran Premio de España

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SHF77382749/status/1929195885965005038&partner=&hide_thread=false asi fue el sobrepaso de Franco Colapinto a Ocon#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/OFnclFluRq — SHF77 (@SHF77382749) June 1, 2025

El piloto de Alpine largó en la 18° posición después que su monoplaza se quedara en la clasificación. Si bien durante el comienzo escaló algunas posiciones por las paradas en boxes de otros rivales, cuando puso gomas medias perdió ritmo, lo que hizo que cayera a la última posición, algo que lamentó tras la carrera.

Sin embargo, sobre el final hubo un safety car por el abandono del italiano le permitió acercarse al último pelotón y superar a Ocon para terminar 15º.

“No entiendo lo que pasó, obviamente no fue lo que queríamos, fue una carrera muy complicada con mucha vibración, que no pudimos contralarla”, aseguró ante la prensa el argentino y analizó: “Fue una carrera larga. Hay que trabajar para volver más fuertes, entender lo que pasó, cuál es el problema grande de este fin de semana que por momentos no éramos los mismo: a veces íbamos más rápido después perdíamos más tiempo”.

Ya pensando en la próxima presentación, se mostró positivo: “Llego más cómodo a Canadá, conociendo el auto en un circuito que no conozco. Solo hay que tratar de entender esos momentos que nos falta ritmo. Hay trabajo por hacer”. “Lo más positivo del fin de semana es que del viernes a hoy dimos un buen salto”, agregó.

Cuándo es el próximo Gran Premio de Fórmula 1

Tras la finalización de la novena fecha de la Fórmula 1, la próxima será recién más de 10 días en el Gran Premio de Canadá. El mismo será del 13 al 15 de junio en el Circuito Gilles Villeneuve.

Las prácticas libres comenzarán en viernes con dos test, el sábado seguirá con la tercera prueba y tras ella, la clasificación. Mientras que la carrera será el domingo.