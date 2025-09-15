Franco Colapinto y Alpine podrían ser penalizados por la Fórmula 1 en el Gran Premio de Azerbaiyán El piloto argentino volverá a correr en el circuito callejero de Bakú luego de un fin de semana libre. En su última carrera finalizó 17°, sin sobresaltos. Por







El auto de Colapinto ya tuvo cuatro cambios, y en caso de un quinto, Alpine podría ser sancionado

En el regreso de la Fórmula 1, Alpine y Franco Colapinto podrían ser penalizados por la Fórmula 1 para el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú: el problema está en el motor del monoplaza número 43 que maneja el argentino, que ya tiene cuatro carreras consecutivas de uso sin modificaciones y, como ya llegó al límite de componentes utilizados a lo largo de la temporada, en caso de hacer algunos cambios, podría recibir una sanción.

El pilarense heredó el vehículo de Jack Doohan y, en seis carreras con ese mismo A525 hasta el GP de Miami, ya realizó tres de los cupos en algunas partes del impulsor fabricado por Renault (MGU-H y turbo). El máximo es de cuatro.

Las unidades de potencia actuales tienen motor de combustión interna (ICE), unidad generadora de calor (MGU-H), unidad generadora de motor cinética (MGU-K), el turbocompresor (TC), el almacenamiento de energía (ES), la 'centralita' electrónica (CE) y el escape (EX).

De acuerdo al reglamento, un monoplaza no puede utilizar más de cuatro ICE, MGU-H, MGU-K y turbocompresores al año.

Pensando en la próxima fecha, el callejero de Bakú es un circuito de máxima exigencia para los motores, y de no poder hacer modificaciones, se espera que el equipo francés sufra en la clasificación y termine en los puestos de atrás.