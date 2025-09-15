15 de septiembre de 2025 Inicio
Franco Colapinto y Alpine podrían ser penalizados por la Fórmula 1 en el Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto argentino volverá a correr en el circuito callejero de Bakú luego de un fin de semana libre. En su última carrera finalizó 17°, sin sobresaltos.

Por
El auto de Colapinto ya tuvo cuatro cambios
El auto de Colapinto ya tuvo cuatro cambios, y en caso de un quinto, Alpine podría ser sancionado

En el regreso de la Fórmula 1, Alpine y Franco Colapinto podrían ser penalizados por la Fórmula 1 para el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú: el problema está en el motor del monoplaza número 43 que maneja el argentino, que ya tiene cuatro carreras consecutivas de uso sin modificaciones y, como ya llegó al límite de componentes utilizados a lo largo de la temporada, en caso de hacer algunos cambios, podría recibir una sanción.

Franco Colapinto junto a Flavio Briatore.
Briatore reveló si mejorará el auto de Colapinto en 2025: "Hay que tomar decisiones"

El pilarense heredó el vehículo de Jack Doohan y, en seis carreras con ese mismo A525 hasta el GP de Miami, ya realizó tres de los cupos en algunas partes del impulsor fabricado por Renault (MGU-H y turbo). El máximo es de cuatro.

Las unidades de potencia actuales tienen motor de combustión interna (ICE), unidad generadora de calor (MGU-H), unidad generadora de motor cinética (MGU-K), el turbocompresor (TC), el almacenamiento de energía (ES), la 'centralita' electrónica (CE) y el escape (EX).

De acuerdo al reglamento, un monoplaza no puede utilizar más de cuatro ICE, MGU-H, MGU-K y turbocompresores al año.

Pensando en la próxima fecha, el callejero de Bakú es un circuito de máxima exigencia para los motores, y de no poder hacer modificaciones, se espera que el equipo francés sufra en la clasificación y termine en los puestos de atrás.

Además de Colapinto, otros pilotos que están al borde de una penalización, son Lewis Hamilton (Ferrari), Yuki Tsunoda (Red Bull), Kimi Antonelli (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin) y Liam Lawson (Racing Bulls). Mientras que, Pierre Gasly, todavía cuenta de un recambio dentro de lo permitido.

Cuándo vuelve a Franco Colapinto en Fórmula 1: días y horarios

La Fórmula 1 volverá a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán que se desarrollará del viernes 19 al domingo 21 de septiembre, y que se podrá seguir por Disney+.

Viernes 19 de septiembre

  • Práctica libre 1: 5:30
  • Práctica libre 2: 9

Sábado 20 de septiembre

  • Práctica libre 3: 5:30
  • Clasificación: 9

Domingo 21 de septiembre

  • Carrera: 8
